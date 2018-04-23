Ещё
Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила стопроцентную онлайн-трансляцию в период досрочного ЕГЭ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила стопроцентную онлайн-трансляцию в период досрочного ЕГЭ-2018 

Волга Ньюс 54 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на портал www.smotriege.ru. С каждым годом его функциональность дорабатывается: в 2018 году на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения заданий кураторами ситуационных центров в отношении онлайн-наблюдателей.
Благодаря порталу мониторинг за проведением государственной аттестации осуществляли онлайн-наблюдатели, всего на smotriege.ru было зарегистрировано более 5 тысяч пользователей.
Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году сопоставимо с количество звонком в 2017 году.
"Ростелеком" организует видеонаблюдение при проведении ЕГЭ уже пять лет. За это время компания существенно улучшила сервис, сделала его максимально удобным для наблюдателей. Во время проведения досрочного ЕГЭ в этом году система видеонаблюдения функционировала в штатном режиме, что подтверждает ее полную готовность к основному периоду ЕГЭ", — заявил при подведении итогов досрочного периода ЕГЭ вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.
Специалисты «Ростелекома» в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак. На досрочный период проведения экзаменов DDOS-атаки не были зафиксированы.
Экзамены досрочного периода прошли с 21 марта по 11 апреля в 84 субъектах РФ, было задействовано 245 пунктов проведения экзаменов, подготовлено более тысячи аудиторий. Контроль за ходом ЕГЭ осуществляли более тысячи федеральных общественных наблюдателей, около 400 онлайн-наблюдателей, 18 федеральных экспертов.
Количество участников досрочного периода ЕГЭ-2018 составило более 23 тысячи человек. Сдавать госэкзамены в основной период будут порядка 724 тысяч человек.
При проведении ЕГЭ в этом году более 25 тысяч аудиторий будут транслироваться в режиме онлайн на портал www.smotriege.ru. Для этих целей будет выделен центр обработки данных, расположенный в Москве.
Общее время проведения трансляции составит 30 дней в период трансляции с 21 марта по 15 сентября, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тысяч пользователей.
В работе над проектом принимают участие более 5 тысяч сотрудников компании, организовано 2 тысяч мобильных бригад.
Волга Ньюс: последние новости
Робототехника в Шенталинской школе № 1 развивает личность Основы православной культуры и краеведение воспитывают Сургутских школьников в духе добра В Октябрьске планиру­ют построить общежит­ие для железнодорожников на 220 мест
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России302
Центр Еревана парализован268
Масляков резко пригрозил Светлакову316
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет47
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ575
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение