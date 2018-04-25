Российский союз молодежи подготовит 6 тыс. наблюдателей к основному периоду проведения ЕГЭ

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Порядка 6 тыс. общественных наблюдателей за ходом проведения единого госэкзамена подготовит Российский союз молодежи (РСМ) к основному периоду сдачи, сообщил ТАСС глава РСМ Павел Красноруцкий

"Общее количество наблюдателей в основной и дополнительный периоды государственной итоговой аттестации в 2018 году превысит 6,3 тыс. человек, из которых федеральные общественные наблюдатели составят 5,1 тыс. человек, онлайн-наблюдатели — 1,2 тыс. человек, и еще 70 — федеральные эксперты", — сказал глава РСМ.

Красноруцкий напомнил, что система общественного наблюдения формировалась с момента появления экзамена, в 2014 году она претерпела ряд изменений. В частности, тогда РСМ подготовил первых федеральных общественных наблюдателей, основная функция которых заключалась в оперативном контроле за ходом проведения госэкзамена и подготовке отчетов в Рособрнадзор

"Институт общественного наблюдения существует с момента введения ЕГЭ в штатный режим в 2009 году. После 2013 года мы этот институт серьезно реформировали. И, как показывает практика, самые мотивированные, самые объективные и энергичные общественные наблюдатели — это студенты. Они важные участники организации единого государственного экзамена, которые следят не только за качественным проведением экзамена, но и за техническими нарушениями", — прокомментировал замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев

Допустят только проверенных

Сейчас федеральные наблюдатели объединены в Корпус общественных наблюдателей Российского союза молодежи (РСМ) и следят за ходом госэкзамена на всех этапах его проведения. Перед тем, как выйти на пункты наблюдения, все они проходят серьезную подготовку.

"РСМ серьезно относится к системе подготовки наблюдателей. С первого же года была введена практика проведения обучающих семинаров, где наблюдателям разъясняли нормы и правила проведения экзамена, почему совершается то или иное действие, кто такие люди, присутствующие на пунктах, и чем они должны заниматься", — отметил Красноруцкий.

Он добавил, что помимо семинаров по основной теме в систему подготовки наблюдателей включены тренинги и мастер-классы, в том числе по конфликтологии, чтобы в условиях стресса наблюдатель смог избежать конфликта с организаторами либо с родителями школьников.

Здесь, по словам главы РСМ, важно помнить, что наблюдатели не имеют право вмешиваться в процесс проведения экзамена. Им также запрещено проносить в пункт сдачи экзамена телефоны, они не имеют право общаться со школьниками. В случае, если наблюдатель обнаружит нарушение, он не может самолично предпринимать каких-либо попыток по его устранению. Он лишь фиксирует его в своем отчете и сообщает руководителю пункта приема экзамена, либо члену государственной экзаменационной комиссии.

"Ответственность работы наблюдателя столь же велика, как и напряжение в ходе работы. С одной стороны, ты должен пресекать все нарушения от организаторов и от участников-школьников. С другой стороны, каждое выявленное нарушение — это чья-то судьба и будущее", — прокомментировал ТАСС координатор корпуса общественных наблюдателей в республике Татарстан , студент Казанского государственного энергетического университета Александр Увакин. При этом он добавил, что наблюдателем может стать любой гражданин России в возрасте от 18 лет.

"Часто в наблюдатели записываются ветераны, члены родительских комитетов, педагоги и молодежь. Мотив у всех разный, многие действительно хотят сделать экзамен чистым и прозрачным, некоторые хотят проверить, действительно ли на экзамене все честно и проанализировать систему изнутри, кто-то под видом наблюдателя хочет проверить свое чадо. Именно поэтому крайне важно, чтобы у наблюдателя не было личной заинтересованности в присутствии на экзамене", — добавил собеседник агентства.

"Наблюдатели на выезде"

Особое место в системе федеральных наблюдателей играют так называемые «наблюдатели на выезде» — те из них, кто отправляется следить за ходом проведения госэкзамена в незнакомый регион. Благодаря такому «обмену» достигается максимальная прозрачность при проведении наблюдения и полностью исключаются все возможные симпатии между наблюдателями и школьниками.

Элисту, "В 2018 году «наблюдателей на выезде» будет порядка 400 человек. В прошлые годы наблюдатели выезжали в республики Северного Кавказа, Башкирию и Татарстан, а также в Москву, Ставрополь Кызыл и другие города России и значительно помогли увеличить объективность и прозрачность госэкзамена", — отметил глава РСМ Павел Красноруцкий.

Кроме того, по его словам, благодаря общественным наблюдателям РСМ улучшилось качество подготовки пунктов проведения экзамена, ведь они посещали пункты до момента проведения ЕГЭ и проверяли, все ли требования подготовки выполнены в полном объеме. К примеру, есть ли в наличии часы, оптимально ли выбрано помещение для проведения экзаменов.

О ЕГЭ Единый государственный экзамен — централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. При проведении экзамена на всей территории РФ применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году прошел с 21 марта по 11 апреля. Основной период пройдет с 28 мая по 2 июля.