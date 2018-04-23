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Названы победители конкурса педагогического мастерства
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Названы победители конкурса педагогического мастерства 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Торжественная церемония награждения лучших педагогов прошла в Петрозаводском автотранспортном техникуме.
Подведены итоги ежегодного конкурса педагогического мастерства преподавателей системы среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба министерства Карелии.
На республиканский конкурс подали заявки 22 участника. Каждый из них представил свой образовательный проект и прошел электронное тестирование по направлениям «педагогика», «психология и правовые основы педагогической деятельности». После девять конкурсантов, получивших наиболее высокие баллы, были допущены к следующим модулям. Педагогам предстояло подготовить постеры-презентации образовательного проекта, провести учебное занятие или внеклассное мероприятие, а также решить ситуативную педагогическую задачу.
После выполнения всех заданий экспертная группа определила сильнейших участников. Победителем Республиканского конкурса педагогического мастерства преподавателей системы среднего профессионального образования Республики Карелия признана преподаватель Петрозаводского автотранспортного техникума Хворост Яна Романовна. Второе место занял Косьмин Дмитрий Владимирович, социальный педагог, преподаватель Колледжа технологии и предпринимательства. Третье место присудили также преподавателю Колледжа технологии и предпринимательства Юлиной Марине Сергеевне.
Всем участникам были вручены удостоверения о повышении квалификации по программе «Развитие профессиональных компетенций преподавателей системы среднего профессионального образования».
По материалам: ptzgovorit.ru
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