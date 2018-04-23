Дети из Вороновского стали лауреатами конкурса Нет краше Родины нашей! 

Фото: официальный сайт школы №2073
Воспитанники образовательной площадки с дошкольными группами «Василек» стали дважды лауреатами конкурса «Нет краше Родины нашей!». Об этом сообщили на официальном сайте школы №2073 21 апреля.
Всего в конкурсных испытаниях Московского городского открытого конкурса по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству участники представили 11 437 работ.
Ребята из детского сада «Василек» заняли призовые места в соревновании и дважды стали лауреатами, сообщили на официальном сайте школы №2073.
Отметим, что организаторами конкурса являются «Центр детского творчества „Свиблово“» и Департамент образования города Москвы.