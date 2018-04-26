«Учеником года-2018» стал десятиклассник школы № 13 Вологды

Финал городского проекта «Ученик года» прошел накануне в кинотеатре «Ленком». На сцене за победу боролись 20 старшеклассников из разных городских школ.

«К финалу каждый участник подошел, уже имея в копилке определенное количество баллов. В ходе проекта конкурсанты выполняли различные задания. Для того чтобы попасть в финал, они прошли отборочный этап в своем образовательном учреждении. Затем уже приняли участие в нескольких этапах проекта: в интеллектуальной и деловой играх, марафоне добрых дел. Сегодня они встречаются в творческом конкурсе», — рассказала и. о. директора Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.

Ребятам на сцене давалась ровно минута, чтобы рассказать о себе. Школьники подошли к заданию творчески: пели, танцевали, декламировали стихи. Одна из участниц за минуту успела сделать набросок на мольберте, другой конкурсант устроил на сцене поединок с собственными плохими привычками.

Победителей члены жюри выбирали по 6 номинациям, таким как добровольчество, спорт, интеллект и так далее. Обладателя звания «Народный ученик» определили путем интернет-голосования, в котором приняли участие более 8000 человек. Больше всего «лайков», свыше 1000, набрала Иляна Дымченко из школы № 41.

Звание абсолютного победителя конкурса «Ученик года — 2018» и главный приз — сертификат на бесплатное обучение в автошколе — завоевал Олег Егоров , ученик 10 класса школы № 13. В его копилке уже немало достижений: первое место на соревнованиях по рукопашному бою за Кубок Мэра города, победа на Всероссийской научно-практической конференции. В свободное время старшеклассник занимается робототехникой и проводит экскурсии по школьному музею.

«Мне помогали многие мои друзья, одноклассники и товарищи по спортивной секции. Для меня главное — это спорт и наука. Именно об этом я рассказал в презентации», — поделился обладатель звания «Ученик года — 2018» Олег Егоров.