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Орловские педагоги обсудят итоги введения ФГОС
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Орловские педагоги обсудят итоги введения ФГОС 

РИА 57 32 минуты назад
Фото: РИА 57
V региональная научно-практическая конференция, посвященная реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования стартовала накануне, 24 апреля.
Конференция «Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях Орловской области» продлится до 26 апреля.
В работе форума принимают участие более 300 человек из 21 муниципального образования: педработники, руководители и методисты образовательных организаций, работники системы дополнительного, среднего высшего профессионального образования.
Цель конференции обсудить итоги работы по введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в регионе, а также обобщение и распространение актуального педагогического опыта.
В рамках мероприятия пройдут малые конференции и вебинары. Сегодня, 25 апреля, состоится вебинар «Актуальные проблемы развития образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования».
На завтра, 26 апреля, запланирована вторая малая конференция «Проектирование и реализация образовательных программ по учебным предметам и направлениям: опыт, проблемы, решения».
Сообщение Орловские педагоги обсудят итоги введения ФГОС появились сначала на РИА 57.
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