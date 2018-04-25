Орловские педагоги обсудят итоги введения ФГОС

V региональная научно-практическая конференция, посвященная реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования стартовала накануне, 24 апреля.

Конференция «Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях Орловской области » продлится до 26 апреля.

В работе форума принимают участие более 300 человек из 21 муниципального образования: педработники, руководители и методисты образовательных организаций, работники системы дополнительного, среднего высшего профессионального образования.

Цель конференции обсудить итоги работы по введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в регионе, а также обобщение и распространение актуального педагогического опыта.

В рамках мероприятия пройдут малые конференции и вебинары. Сегодня, 25 апреля, состоится вебинар «Актуальные проблемы развития образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования».

На завтра, 26 апреля, запланирована вторая малая конференция «Проектирование и реализация образовательных программ по учебным предметам и направлениям: опыт, проблемы, решения».