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Сопредседатель предвыборного штаба Путина станет министром образования РФ
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Сопредседатель предвыборного штаба Путина станет министром образования РФ 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» источники в Минобрнауки и в Российской академии наук, вероятность таких перестановок в ведомстве очень велика.
Напомним, в январе этого года Елена Шмелева стала сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах вместе с гендиректором КамАЗа Сергеем Когогиным и президентом Национального общества детских гематологов и онкологов Александром Румянцевым. Шмелева является экспертом в области инклюзивного образования, и, как сообщают наши источники, у нее уже есть проект развития российской школы, она готова идти на серьезные реформы.
Собеседники «ФедералПресс» также отмечают, что Ольга Васильева по собственному желанию уходит с поста главы Минобрнауки. Однако она останется в системе ведомства и, возможно, будет курировать одно из направлений.
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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