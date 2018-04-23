Сопредседатель предвыборного штаба Путина станет министром образования РФ 

Как сообщили «ФедералПресс» источники в Минобрнауки и в Российской академии наук, вероятность таких перестановок в ведомстве очень велика.
Напомним, в январе этого года Елена Шмелева стала сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах вместе с гендиректором КамАЗа Сергеем Когогиным и президентом Национального общества детских гематологов и онкологов Александром Румянцевым. Шмелева является экспертом в области инклюзивного образования, и, как сообщают наши источники, у нее уже есть проект развития российской школы, она готова идти на серьезные реформы.
Собеседники «ФедералПресс» также отмечают, что Ольга Васильева по собственному желанию уходит с поста главы Минобрнауки. Однако она останется в системе ведомства и, возможно, будет курировать одно из направлений.