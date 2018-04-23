Применение передовых методик чтения в Сыпинской школе для слепых детей

Чанчунь, 22 апреля / Синьхуа / — Сыпинская школа для слепых детей /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай / с момента создания в 1983 году прикладывает все усилия к тому, чтобы помочь ученикам преодолеть информационные барьеры, возникающие у них в современной жизни.

С 2016 года школа предоставляет каждому слабовидящему или слепому воспитаннику самые передовые тифлотехнические приборы, включая увеличители и звуковые считыватели, открывая им доступ к неисчепаемому богатству мира книг.

Чанчунь, 22 апреля /Синьхуа/ — Сыпинская школа для слепых детей /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ с момента создания в 1983 году прикладывает все усилия к тому, чтобы помочь ученикам преодолеть информационные барьеры, возникающие у них в современной жизни.

С 2016 года школа предоставляет каждому слабовидящему или слепому воспитаннику самые передовые тифлотехнические приборы, включая увеличители и звуковые считыватели, открывая им доступ к неисчепаемому богатству мира книг.

Чанчунь, 22 апреля /Синьхуа/ — Сыпинская школа для слепых детей /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ с момента создания в 1983 году прикладывает все усилия к тому, чтобы помочь ученикам преодолеть информационные барьеры, возникающие у них в современной жизни.

С 2016 года школа предоставляет каждому слабовидящему или слепому воспитаннику самые передовые тифлотехнические приборы, включая увеличители и звуковые считыватели, открывая им доступ к неисчепаемому богатству мира книг.

Чанчунь, 22 апреля /Синьхуа/ — Сыпинская школа для слепых детей /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ с момента создания в 1983 году прикладывает все усилия к тому, чтобы помочь ученикам преодолеть информационные барьеры, возникающие у них в современной жизни.

С 2016 года школа предоставляет каждому слабовидящему или слепому воспитаннику самые передовые тифлотехнические приборы, включая увеличители и звуковые считыватели, открывая им доступ к неисчепаемому богатству мира книг.

Чанчунь, 22 апреля /Синьхуа/ — Сыпинская школа для слепых детей /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ с момента создания в 1983 году прикладывает все усилия к тому, чтобы помочь ученикам преодолеть информационные барьеры, возникающие у них в современной жизни.

С 2016 года школа предоставляет каждому слабовидящему или слепому воспитаннику самые передовые тифлотехнические приборы, включая увеличители и звуковые считыватели, открывая им доступ к неисчепаемому богатству мира книг.

Чанчунь, 22 апреля /Синьхуа/ — Сыпинская школа для слепых детей /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ с момента создания в 1983 году прикладывает все усилия к тому, чтобы помочь ученикам преодолеть информационные барьеры, возникающие у них в современной жизни.

С 2016 года школа предоставляет каждому слабовидящему или слепому воспитаннику самые передовые тифлотехнические приборы, включая увеличители и звуковые считыватели, открывая им доступ к неисчепаемому богатству мира книг.