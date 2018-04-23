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Школьный конкурс национальной музыки и пения в уезде Цунцзян
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Школьный конкурс национальной музыки и пения в уезде Цунцзян 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-й Цунцзянский школьный конкурс традиционной национальной музыки и пения прошел 21 апреля в уезде Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В мероприятии приняли участие более 130 учеников начальных и средних школ со всего уезда. Фотографии Синьхуа/Лян Гуанъюань
Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-й Цунцзянский школьный конкурс традиционной национальной музыки и пения прошел 21 апреля в уезде Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В мероприятии приняли участие более 130 учеников начальных и средних школ со всего уезда. Фотографии Синьхуа/Лян Гуанъюань
Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-й Цунцзянский школьный конкурс традиционной национальной музыки и пения прошел 21 апреля в уезде Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В мероприятии приняли участие более 130 учеников начальных и средних школ со всего уезда. Фотографии Синьхуа/Лян Гуанъюань
Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-й Цунцзянский школьный конкурс традиционной национальной музыки и пения прошел 21 апреля в уезде Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В мероприятии приняли участие более 130 учеников начальных и средних школ со всего уезда. Фотографии Синьхуа/Лян Гуанъюань
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