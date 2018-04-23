Школьный конкурс национальной музыки и пения в уезде Цунцзян

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля / Синьхуа / — 1-й Цунцзянский школьный конкурс традиционной национальной музыки и пения прошел 21 апреля в уезде Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай /. В мероприятии приняли участие более 130 учеников начальных и средних школ со всего уезда. Фотографии Синьхуа/Лян Гуанъюань

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-й Цунцзянский школьный конкурс традиционной национальной музыки и пения прошел 21 апреля в уезде Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В мероприятии приняли участие более 130 учеников начальных и средних школ со всего уезда. Фотографии Синьхуа/Лян Гуанъюань

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-й Цунцзянский школьный конкурс традиционной национальной музыки и пения прошел 21 апреля в уезде Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В мероприятии приняли участие более 130 учеников начальных и средних школ со всего уезда. Фотографии Синьхуа/Лян Гуанъюань

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — 1-й Цунцзянский школьный конкурс традиционной национальной музыки и пения прошел 21 апреля в уезде Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. В мероприятии приняли участие более 130 учеников начальных и средних школ со всего уезда. Фотографии Синьхуа/Лян Гуанъюань