В Салехарде обсудят качество образования

Сегодня, 23 апреля, в Салехарде работает окружная коллегия департамента образования. В ней участвуют представители департамента образования ЯНАО , руководство регионального института развития образования, регионального центра оценки качества образования, муниципальных органов управления образованием и колледжей региона. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном ведомстве.

Основной вопрос заседания — «Об управлении, способствующем повышению качества образовательных результатов: регион, муниципалитет, школа». Открыла коллегию директор департамента Марина Кравец . Она познакомила собравшихся с регламентом проведения заседания. С приветственным словом выступила заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова

Сегодня участники обсудят несколько ключевых для развития системы образования региона вопросов, касающихся обеспечения качества образования. Собравшиеся поговорят на тему управления качеством образования на основе показателей и индикаторов на региональном и муниципальном уровнях. Также проанализируют эффективность курсовой подготовки педагогических кадров как опосредованном результате, влияющем на качество образовательных результатов детей.

Кроме того, доложат об опыте формирования и практике применения метапредметных итогов обучения. С докладами выступят представители муниципальных систем образования.

24 апреля члены коллегии посетят Обдорскую гимназию, Ямало-Ненецкий окружной Музейно-выставочный комплекс имени Ивана Шемановского, Национальную библиотеку ЯНАО, а также региональный институт развития образования. В конце второго дня будут поведены итоги работы коллегии.