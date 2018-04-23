Как подготовиться к ЕГЭ по информатике за полтора месяца

Подготовка к ЕГЭ — это задача, на которую стоит отводить максимум времени. Но даже если у вас в запасе всего месяц, еще можно существенно подтянуть свои знания. Разумеется, все зависит от начального уровня. Если он нулевой, надеяться на 100 баллов будет опрометчиво. Но отвоевать лишние 10, 20, а то и 30 баллов вполне реально.

Главное — правильно организовать процесс подготовки. Как это сделать, рассказывает менеджер онлайн-платформы для поиска репетиторов Preply Виктория Жукова

Советуем читать статью вместе с ребенком.

С чего начать подготовку к ЕГЭ по информатике

Первое, что вам следует сделать, — определить свой уровень на старте и выявить главные пробелы в знаниях. Для этого стоит организовать себе имитацию ЕГЭ. Материалы есть в Открытом банке заданий на сайте ФИПИ.

Выпишите, какие задачи дались с трудом или не поддались вовсе. Именно на эти блоки нужно будет сделать основной акцент в подготовке.

Первая часть, за которую можно набрать 73 балла, не предполагает творческого подхода. Это довольно формальные задания, главное в которых — скорость. Чтобы набрать максимум в тестовой части, нужна практика. Поэтому главный совет — решайте задачи. Как можно больше. Важно довести навык до автоматизма.

Для тренировки можно использовать задания с того же сайта ФИПИ, задания с ЕГЭ прошлых лет (например, демонстрационные материалы с официального сайта ЕГЭ), задачи с сайта «Решу ЕГЭ».

Как подтянуть теорию по информатике

Возможно, в процессе вы поймете, что по некоторым темам вам не хватает не только практики, но и теории. Заучивать алгоритмы решений нет смысла, потому что составители ЕГЭ регулярно меняют формулировки, чтобы помешать зубрению. Поэтому придется разобраться в теме. Да, это сложно, но выбора нет.

Чтобы не терять времени, сконцентрируйтесь на том, что понимаете хуже всего.

Если хотите заниматься самостоятельно, советую обратить внимание на уроки на YouTube. Профессиональные репетиторы и студенты, сдававшие ЕГЭ совсем недавно, записывают подробные разборы заданий.

Стоит начать с таких каналов: Информатик БУ, Светлана Майер, Образоваджа. Но это далеко не все блогеры, поднимающие вопрос ЕГЭ.

Кстати, полезный лайфхак: попробуйте в настройках YouTube установить ускоренное воспроизведение ролика.

Если такой темп не мешает воспринимать информацию, используйте его.

Даже если вам кажется, что вы хорошо знаете информатику, имеет смысл позаниматься дополнительно. Не для всех заданий хватает знаний из школьной программы. Например, к задачам по теории игр придется готовиться самостоятельно.

Но все не так сложно, как может показаться.

Выбираем репетитора по информатике

Конечно, лучше всего заниматься не самостоятельно, а с репетитором. Опытный преподаватель может объяснить тему, которую вы считали непостижимой, а также задать правильный настрой для экзамена. В случае подготовки к ЕГЭ идеальным вариантом будет репетитор, который и сам был в экзаменационной комиссии, а потому знает все подводные камни экзамена.

Такие репетиторы могут стоить довольно дорого, но есть несколько вариантов, как сэкономить.

Первый — найти репетитора-студента, который успешно сдал ЕГЭ и помогает готовиться нынешним школьникам.

Второй — сконцентрироваться с преподавателем на самых сложных темах, а для остальных попросить задания для домашней работы.

Третий вариант — выбрать групповые занятия. Многие репетиторы, включая и работающих онлайн, ведут подготовку в группах. Следите, чтобы в группе было не больше 8 человек, тогда качество подготовки не ухудшится.

Что касается выбора «онлайн или офлайн» — это уже, как говорится, дело вкуса. Онлайн-преподаватели зачастую берут меньше, а многим современным подросткам легко дается обучение по Skype, так что этот вариант определенно стоит рассмотреть.

Организуем процесс подготовки к ЕГЭ На занятиях важно использовать таймер. Ограниченное время — дополнительный стрессовый фактор, который заставляет многих волноваться, а это не лучшим образом влияет на оценку.

Дайте себе привыкнуть к таким условиям, засекайте время, когда решаете задачи.

Важно: рассчитайте, сколько конкретно времени требуется на каждое задание. Если видите, что на определенные задачи уходит много времени, решайте больше таких задач, можно и без таймера. А вот на самом экзамене лучше сначала сделать то, что получается, а к сложным для вас задачам вернуться позже.

Еще один критичный пункт — пробовать решать задачи самостоятельно, а не бросаться сразу же за объяснениями.

Неважно, готовитесь ли вы по YouTube-урокам или работаете с преподавателем, подход должен быть таким: сначала пробуем решить, если не получилось, слушаем объяснение, затем снова решаем задачу самостоятельно (можно аналогичную).

Не забывайте повторять изученное. Чтобы информация отложилась в долгосрочной памяти, ее нужно повторять с увеличивающимся интервалом. Например, выучили новую тему, повторили на следующий день, затем — через один день, потом — через неделю.

Настраиваемся на успех

Чтобы набрать персональный максимум, на который вы способны, нужно не только активно учиться, но и хорошо отдыхать. Старайтесь спать 8 часов (или получать свою индивидуальную норму сна) на протяжении всего периода подготовки. Обязательно выспитесь перед самим экзаменом. Уснуть перед таким ответственным мероприятием бывает сложно, но все же постарайтесь. Прогуляйтесь на свежем воздухе, не пользуйтесь компьютером и смартфоном два часа до сна.

Лежа в постели, постарайтесь визуализировать экзамен, настраивая себя на положительный исход.

Представьте, как вы заполняете бланки, как начинаете решать задачи. Визуализируйте, как откладываете сложное задание, но потом все равно к нему возвращаетесь и решаете.

К слову, о сложном. Даже если вы не можете решить какую-то задачу, а в запасе остается немного времени, напишите хоть какой-то вариант ответа. Баллы-то все равно не снимут, даже если вы ошибетесь, зато будет шанс угадать (если речь идет о тестах).

Не поддавайтесь панике и не слишком спешите.

Часто ошибки в ЕГЭ по информатике связаны с тем, что ученик от волнения неправильно прочел вопрос, и это очень обидно.

ЕГЭ — серьезное испытание, каждый это понимает. Помните, что все сейчас на вашей стороне: семья, друзья, учителя в школе. Даже если кто-то из них накручивает и пугает вас, они делают это не со зла. Поговорите с ними и объясните, почему такое поведение вам только мешает. Расскажите, что могло бы помочь. В целом, постарайтесь сделать процесс подготовки максимально комфортным и не бойтесь просить о помощи.

Все получится! Удачи!

Фото: visualrian.ru, shutterstock.com