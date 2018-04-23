Физкультура по-японски: в Кыргызстане работает учитель из Страны восходящего солнца

В одной из сельских школ Кыргызстана занялись физкультурой по-японски. Подготовку учеников проводит преподаватель из Страны восходящего солнца. Почему комфортную жизнь в городе он поменял на деревенскую, узнала корреспондент «МИР 24» Жазгуль Каримова.

24-летнего японца по имени Талант в селе знает каждый. Местную знаменитость в магазинах балуют — угощают мясными деликатесами. Знает, что любит молодой сенсей.

«В Кыргызстане очень вкусная колбаса, да и все мясные изделия. Поэтому я не могу пройти мимо. А вот вкус рыбы, конечно, сильно отличается от нашей. Не смог привыкнуть», — признался японец.

Талант — волонтер. После университета приехал помочь сельским детям полюбить уроки физкультуры. Теперь в программе много элементов йоги и болезненных растяжек. Но ученики не жалуются. К дисциплине привыкли.

Местные учителя японскую технику тренировок одобрили, ведь только так можно закалить командный дух учеников.

«У человека собирается много негативной энергии, и здесь он выплескивает ее наружу. Он делает упор на воспитании у учащихся чувства коллективизма, дисциплина на высшем уровне», — отметил преподаватель физкультуры Эсен Турдубаев.

Аккуратность и точность школьники оттачивают и после уроков. Факультатив по японской каллиграфии — занятие кропотливое и увлекательное.

«Знаете, иероглифов у нас много. Например, в русском языке любовь из шести букв. У нас это 13 символов. Я детям даю, пока легкие варианты», — указал Талант.

Девятиклассник Жамаллидин целый год учился писать слово «земля». Теперь школьник мечтает увидеть своими глазами страну, язык которой настолько сложен.

«Когда я вырасту, хочу обязательно посетить Японию . Учитель так интересно рассказывает об этой стране», — отметил ученик 9 класса Жамаллидин Умаров.

На уроках дети много узнают о культуре, быте и японском образе мышления. Молодой учитель будто «заряжает» своих учеников.

«Учитель всегда улыбается. У него хорошее настроение. И эту положительную энергию он нам передает», — указала ученица 11-го класса Эрмек Амантур кызы.

Талант сам многому научился от своих подопечных. Познакомился с традициями Кыргызстана, изучает язык. Говорит почти без акцента.

«В Японии много студентов, которые едут в США , Европу. Но мало кто едет в Кыргызстан. Никто не говорит на кыргызском. А я теперь знаю! Я по профессии учитель. Здесь набираю огромный как жизненный, так и профессиональный опыт. И еще меня просто поразила наша схожесть. Лица похожи, немного менталитет», — подчеркнул японец.

Талант пробудет здесь еще полгода, остаться жить в Кыргызстане не сможет: дома ждет любимая и родители. Но к своим новым друзьям он обязательно вернется в будущем.

Ежегодно в сельских школах Кыргызстана работают по 15 волонтеров из Японии.

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