17 мая в Международной школе дизайна пройдет День открытых дверей 

Слушателям расскажут о плюсах обучения в школе, существующих курсах, форматах, сроках и самых последних новостях.
В рамках Дня открытых дверей гостей ждут лекции экспертов в области дизайна и консультации ведущих преподавателей школы. Абитуриентам расскажут все о профессии дизайнера и помогут выбрать подходящий формат обучения.
Дополнительная информация
Адрес: Москва, ул. Шаболовка, 31. Начало: в 14:30. Важно: вход свободный. Предварительная регистрация по телефону (495) 988 8508, e‑mail student@designschool.ru.