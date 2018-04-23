Первый этнографический диктант на родном языке пройдет в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. / ТАСС /. Единый диктант на родном языке, приуроченный к Дню чеченского языка, впервые пройдет в понедельник в Чеченской Республике , написать его смогут все желающие более чем на 500 площадках, сообщила ТАСС начальник отдела национальной образовательной политики министерства образования и науки региона Хулимат Султанова.

"Проведение этнографических диктантов в нашей практике есть, но вот такого масштаба диктант на чеченском языке организовывается впервые. Площадками станут более 500 образовательных учреждений региона. Большое количество людей изъявило желание принять участие, в том числе руководители министерств и наши писатели. Диктант пройдет под названием «Беза, бовза ненан мотт», что в переводе с чеченского означает «Люби и знай родной язык», — сказала она.

Диктант проводится с целью развития родного языка и выявления уровня знаний жителей региона. «Задача диктанта — не определить победителя, а заинтересовать людей в развитии и совершенствовании родного языка. В предыдущем этнографическом диктанте на русском языке приняли участие около 18 тыс. человек, в этот раз ожидаем больше», — сказала она.

День чеченского языка, учрежденный в 2007 году в целях популяризации родного языка, ежегодно отмечается 25 апреля. Дата приурочена к выходу в свет в 1923 году первого номера газеты «Серло» ("Свет") на чеченском языке. В преддверии праздника в регионе проводятся конференции, конкурсы творческих работ на чеченском языке среди учителей и учащихся.