Школы Австралии: чему и как учат за рубежом?

СодержаниеНачальная школа: форма для четырехлеткиШкольные принципыЧастные и государственные школыТри перерыва на «перекус и воду»Отметки за учебуСредняя и старшая школа

У кого 1 Сентября наступает в феврале, а летние каникулы совпадают с новогодними праздниками? Кто вместо физкультуры может заниматься серфингом, никогда не учится по субботам, а обедать садится прямо на траву во дворе школы? О системе школьного образования Австралии рассказывает MedAboutMe.

Начальная школа: форма для четырехлетки

Еще не так давно обязательное образование начиналось в «стране кенгуру» с 6 лет. Но сегодня возраст первоклашки снизился, и высчитывается так: в школу идут те дети, которым в наступающем году до 30 июня успеет исполниться 5 лет. То есть за первыми партами могут сидеть и пяти-, и четырехлетки. И с первого же сентября, которое в Австралии начинается в феврале (в некоторых регионах в конце января), к внешней стороне обучения относятся довольно серьезно: есть и школьная форма, и «уроки», и правила, и условное расписание. В школьной форме, которая довольна недешева (около 200 долларов), обязательно присутствует кепка или настоящая австралийская шляпа: активное солнце Австралии опасно для непокрытой головы.

Школьные занятия длятся для всех одинаково: начало в 8-30, окончание к 15. Несмотря на длительность занятий, в течение уроков есть два больших перерыва и еще несколько перемен: и малыши, и старшеклассники имеют возможность поесть и подвигаться. Австралийские родители ценят четкое расписание детей в школе: всегда понятно, во сколько надо забирать ребенка, и работа на полдня (part time job) — распространенное явление среди мам и пап.

Начальная школа длится 6 лет, и все первые классы большинство занятий ведет один и тот же учитель. Хотя и учителя, и дети меняются ежегодно: в начале каждого учебного года параллельные классы смешиваются и делятся заново. Считается, что это исключает усиленное влияние педагогов и помогает детям проявить себя в новом коллективе, если в прежнем отношения не складываются.

Тема самопрезентации в коллективе и умение общаться — одни из основных навыков даже для малышей. Уже с первого класса детей обучают основам публичных выступлений, и для наработки этого умения выделяется отдельный урок. К нему надо подготавливать небольшую презентацию и устный рассказ по выбранной теме. Раз в неделю — День Новостей, все рассказывают о своих поездках, игрушках, событиях. Раз в четверть — тематическая презентация с видео или фото. Темы могут быть совершенно разнообразными и усложняются с возрастом: от наблюдения за природой («жизненный цикл кенгуру»), рассказов о родственниках («мой дедушка») для самых маленьких, до расизма и депрессии в средней школе.

Население Австралии многонациональное, и далеко не все дети при поступлении в школу знают английский язык. Поэтому именно он — основной предмет для начальных классов. К нему добавляются письмо, математика, спорт, музыка и искусство и аналог труда. С четвертого класса математика подразделяется на алгебру, геометрию, статистику и теорию вероятности, добавляется блок «науки» (химия, физика, астрономия), обществознание, экология, компьютерная грамотность, иностранный язык.

Школьные принципы

Сами уроки начинаются с общешкольного собрания, чаще всего дети садятся на площадке под тентом, слушают приветствие, если есть — объявления или новости, в религиозных школах вместе произносят молитву и после звонка расходятся по классам.

Частные и государственные школы

Большинство детей обучаются в государственных школах, относящихся к их району проживания. Но есть выбор и частных школ: они могут быть раздельные для девочек и мальчиков, дневные заведения или школы-пансионы, светские и религиозные. При этом в религиозных школах могут, например, обучаться дети совершенно различных христианских конфессий, в зависимости от установок администрации, и чаще всего специфика обучения ограничивается утренними собраниями, религиозными праздниками и отсутствием теории Дарвина.

При этом поддержка морали и принципа терпимости есть и в обычных школах: у каждой существует лозунг, который размещают на предмете школьной формы (например, «Мудрость и Честь» на бейсболке), проводятся мероприятия «Нет расизму», поддержка анти-буллинга и т. д.

Обучение в частных школах стоит от 1000 до 8000 долларов за четверть или от 4000 до 24 000 в год. Как правило, сама школьная программа и уровень преподавания не отличаются от государственных, но есть бонусы, например, столовая для еды, кондиционеры в классах, а также возможность закончить разнообразные курсы и получить первую профессию — от бариста, швеи и столяра до пилота (с начальными правами на управление самолетом), программиста и кинорежиссера, конечно, на базовом уровне.

Три перерыва на «перекус и воду»

Формально уроки в школах длятся больше часа, однако длительность каждого определяет учитель. В 10 и в 11 часов — 15-30-минутные перерывы на «перекус и воду», в 13 часов — часовой «ланч». При этом «перекусывать» можно тем, что дали с собой родители (чаще всего поощряются овощи и фрукты, под запретом орехи — дети часто угощают друг друга, и возможна аллергия), а вот пить разрешается только воду. Ее приносят с собой из дома в бутылках или пьют из питьевых фонтанчиков.

Во многих школах столовая отсутствует совсем, ни как место, где готовят еду, ни как помещение, где ее употребляют. В некоторых заведениях еду на обед можно заказать утром, средняя стоимость ланча — около 5 долларов, но супов и сложных гарниров ждать не стоит: в меню обычно все те же овощи, фрукты, полуфабрикаты, сэндвичи. Особого места для еды нет: дети чаще всего сидят на траве, на лавочках или прямо на асфальте с бутербродами и ланч-боксами, в том числе и во время обеденного перерыва.

Еще на переменах можно (и нужно) активно двигаться, играть — для этого есть ассистент учителя, организующий активность. Можно спокойно посидеть в библиотеке. А за отдельную плату можно заниматься в «кружках» или «подтягивать» предмет с учителем. Кружков много и на продленке, однако сама услуга продленного дня к школе не относится. Ее организуют отдельные учреждения, арендующие помещение школы с 7 до 9 утра и с 15 до 18 вечера, а также во время каникул. Продленка — удовольствие довольно дорогое, хотя часть затрат может компенсироваться государством. А вот домашних заданий на ней организованно не делают.

Сама система австралийского образования — исключительно добровольная. Ребенок обязан ходить в школу, но как он будет там учиться, будет ли выполнять домашние задания — дело его и родителей. При этом родители вовлечены в процесс обучения с самого начала — от подготовки презентаций и поощрения ребенка заниматься английским и математикой на специальных государственных сайтах, где успехи может оценивать учитель, до волонтерства в столовой, участия в школьной жизни и поддержке учеников на мероприятиях. Каждый родитель может звонить учителю и приходить за советом или для решения вопросов хоть ежедневно, если ситуация требует. Администрации школ поощряют тесные контакты и вовлеченность членов семьи в учебный процесс.

Отметки за учебу

В самом начале обучения отметок в Австралии не ставят, а домашние задания дают из серии «прочитать книгу», «подготовить новость». Однако, к примеру, презентации оцениваются по нескольким параметрам: чистота речи, произношения, владение материалом, насколько хорошо ребенок соотносит рассказ и визуальный ряд, как контактирует с аудиторией, насколько развиты навыки выступления. Отметку за это не ставят, однако родители получат мини-отчет от учителя о том, какие успехи отмечаются у школьника. Дважды в год родители получают и сводный отчет об успехах, поведении, рекомендациях.

В начальной школе детей мотивируют также и иными методами: за успехи в спортивной деятельности, к примеру, выдают особые флажки, за старательность, хорошее поведение, участие в школьных мероприятиях, успешную учебу, в том числе и удаленную на специальном сайте, — грамоты и призы, вручаемые еженедельно перед всей школой. Маленькие умницы, набравшие больше всех флажков и грамот, каждую четверть могут получать значок отличия на форму или отправляться на ответственное чаепитие прямо у директора в кабинете.

Эта система, как, впрочем, и вся система образования, позаимствована австралийцами в Великобритании . Также, как и во времена Тома Сойера , могут делать отметочки в книжках за хорошие выступления и по итогам накопленных отметок выдавать бонусы.

Сами школьные отметки в нашем понимании начинаются с 3 класса, с периодическими тестами и контрольными. А в конце 3 и 5 класса проводят тестирование, аналог нашего ЕГЭ, и это считается ответственным этапом в жизни школьника.

Средняя и старшая школа

Переход в среднюю школу в Австралии резко отличается от российской системы. Меняется все, начиная от смены школьного здания. При этом имеет значение рейтинг ученика, составляющийся по отметкам в течение последних классов. Можно подавать документы в несколько школ, и это похоже на наше поступление в вузы. Есть и специальные подготовительные классы для тех, кто нацелен на более престижную школу. И сами школы отличаются по направлениям: есть естественнонаучные, арт-школы, школы для тех, кто собирается изучать точные или прикладные науки и т. д.

В средней школе уже можно к стандартному набору предметов, обязательному для всех, выбирать то, что соответствует склонностям ученика. Начиная с 8 класса дети последовательно знакомятся со всеми возможностями в обучении, которые предоставляет школа, и готовятся к выбору профессии. В зависимости от профиля школы можно ориентироваться на бухучет, иностранные языки, искусство и т. д.

Несмотря на возрастающие нагрузки, есть у средних классов и бонусы. Так, если школа расположена на побережье, то с высокой вероятностью уроки физкультуры будут проводиться в виде серфинга. Возрастает и количество различных кружков, развлекательных или полупрофессиональных.

Средняя и старшая школа отличаются не только профилем предметов и глубиной изучения, но и нагрузкой: если в начальных классах на «добровольное» домашнее задание уходит 5-10 минут в день, то для старшеклассников Департамент Образования регламентирует их количество: не более 15 часов в неделю на «домашку». Затраты родителей также становятся выше: все учебники, канцелярские принадлежности, 4 комплекта школьной формы (на каждый день, «парадный» вариант, зимняя и летняя), экскурсии и поездки складываются в ощутимую сумму, часть которой компенсируется государством. Если для начальной школы компенсация составляет 400 долларов в год, то для средних и старших классов — в два раза больше.

В самых старших классах, 11 и 12, ученик должен самостоятельно выбрать и изучить 6 предметов. Считается, что базовое школьное образование к этому моменту заканчивается, и начинается специализация. При этом учиться можно прекратить после 10 класса, но большинство остается и проходит выпускные тесты, даже не стремясь поступить в университет.

Сама система поступления в вузы схожа с российской: по окончании школы ученик получает определенное количество баллов, рейтинг UAI, который учитывает результаты тестов, среднюю успеваемость за несколько лет, а также отметки за работы и эссе, оцениваемые на общеавстралийском уровне. С этим рейтингом можно поступать в университеты, которые считаются довольно престижными в мировой системе высшего образования. При этом сами австралийцы не особенно спешат за высшим образованием: есть множество востребованных профессий, его не требующих, и нет военной обязанности для мальчиков. А как рассказывают бывшие россияне, у их детей обычно не бывает проблем ни с обучением, ни с поступлениями — сказывается наша привычка учиться, учиться и учиться, расцветающая в доброжелательной атмосфере австралийской школы.

Пройдите тестГотов ли ваш ребенок к школе?Пора ли вашему ребенку в первый класс? Результаты теста могут вас разочаровать. Но помните, что все мы — ученики в школе жизни. Ребенок не рождается первоклассником, готовность к школе — это комплекс способностей, поддающихся упражнению.