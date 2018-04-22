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В Минске в БГТУ начал работу Центр китайского языка и культуры
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В Минске в БГТУ начал работу Центр китайского языка и культуры 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Центр китайского языка и культуры открылся в Белорусском государственном технологическом университете /БНТУ/, сообщили в вузе.
Он образован на базе Института Конфуция по науке и технике БНТУ, его деятельность направлена на популяризацию китайского языка среди студентов, распространение информации о китайском образовании, культуре, экономике, науке и технике.
Деятельность Института Конфуция по науке и технике БНТУ получила высокую международную оценку. Институт признан одним из лучших в мире среди подобных институтов. Работа нового центра будет организована на таком же уровне, считает первый секретарь по делам образования посольства КНР в Беларуси Ли Вэньхуа.
По словам ректора вуза Игоря Войтова, взаимодействие с КНР занимает приоритетное место в международном сотрудничестве университета. Университет заключил договоры с более 20 учебными заведениями, научными организациями и компаниями Китая. В 2017 году вуз вошел в Ассоциацию научно-технологических парков, зон высоких технологий и новых технологий «Шелковый путь». Налажены хорошие контакты с крупными государственными компаниями, прорабатывается вопрос о создании белорусско-китайского университета в провинции Гуандун. Стратегическим направлением сотрудничества с Китаем университет считает подготовку технологов для совместных предприятий, которые будут созданы в Беларуси в ходе реализации проекта «Пояса и пути». —0—
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