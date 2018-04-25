Полиция опровергла информацию об угрозе взрыва в школе на юго‑западе Москвы

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва школы на улице Кедрова. Сотрудники полиции прибыли на место, провели необходимые проверочные мероприятия. Информация не подтвердилась, жизням и здоровью учащихся и учителей ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства.

По его словам, проводилась эвакуация, но в настоящий момент все сотрудники и ученики вернулись в здание школы

Ранее СМИ сообщили, что учащихся московской школы № 1534, эвакуированных после звонка о взрывном устройстве, разместили в ближайшем кинотеатре.