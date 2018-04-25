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Полиция опровергла информацию об угрозе взрыва в школе на юго‑западе Москвы
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Полиция опровергла информацию об угрозе взрыва в школе на юго‑западе Москвы 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Информация об угрозе взрыва образовательного учреждения на юго-западе столицы не соответствует действительности, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва школы на улице Кедрова. Сотрудники полиции прибыли на место, провели необходимые проверочные мероприятия. Информация не подтвердилась, жизням и здоровью учащихся и учителей ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства.
По его словам, проводилась эвакуация, но в настоящий момент все сотрудники и ученики вернулись в здание школы
Ранее СМИ сообщили, что учащихся московской школы № 1534, эвакуированных после звонка о взрывном устройстве, разместили в ближайшем кинотеатре.
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