Ещё
Основы православной культуры и краеведение воспитывают Сургутских школьников в духе добра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Основы православной культуры и краеведение воспитывают Сургутских школьников в духе добра 

Волга Ньюс 23 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
Нравственному и патриотическому воспитанию школьников способствует курс «Основы духовно-нравственной культуры», который в Сургутской школе преподают в четвертых и пятых классах. Этот предмет приобщает детей к православной культуре, стимулирует интерес ребят к отечественной истории. Изучая основы православной культуры, школьники получают твердые ориентиры добра в примерах православной жизни на основе веры, надежды и любви. По словам педагогов, дети проявляют неподдельный интерес к предмету. Они выучили несколько молитв, десять заповедей Христа, узнали и полюбили православные праздники.
"Курс «Основы православной культуры» как нельзя лучше решает задачи духовно-нравственного воспитания детей, обеспечивает более глубокий уровень понимания родной культуры и истории, — считает директор ГБОУ СОШ п. Сургут Тамара Баляба. — Он воспитывает уважение к религии. Основы православной культуры освещают такие понятия, как духовная общность, любовь к ближнему, духовность, нравственность, заповеди, традиции, культурное наследие".
Помимо этого, в начальной школе программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется через направления «Я и моя семья», «Я и моя страна», «Мои права и обязанности», «Я и экономика», «Я — гражданин мира». На встречи к школьникам регулярно приходят священнослужители. Дети с интересом участвуют в беседах с ними на самые разные темы. Такие, например, как: «Правила жизни, данные людям», «Добро и зло», «Пост», «Красота в окружающем мире», «Как был сотворен мир», «О вреде курения и алкоголизма», «Православный брак», «Семья — это малая церковь», «Иду во взрослую жизнь».
Во внеурочной деятельности духовно-нравственное воспитание проводится на классных часах: «Моя малая Родина», «Люблю Отчизну я», "Россия — ты лучшая в мире". Силами творческих педагогов и методических объединений школы разработаны циклы уроков, сценариев мероприятий и учебных экскурсий по духовному, литературному и историческому краеведению. Занимаясь в краеведческих объединениях, школьники принимают участие в различных конкурсах. Так, ребята из объединения «Моя малая родина» под руководством Ирины Полоумовой заняли первое место в районном конкурсе «Мое Отечество» и были поощрены поездкой в Сочи. В 2017 году воспитанники Веры Люкшовой с проектом «Орденоносцы поселка Сургут» выиграли окружной конкурс «Я — гражданин».
Особое значение в процессе духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания отводится мероприятиям, посвященным Дню Победы. Сургутские школьники принимали активное участие в акциях «70 добрых дел — 70-летию Победы», помогая ветеранам войны, вдовам ветеранов, труженикам тыла, детям войны, и «Бессмертный полк». В этом году планируется высадить саженцы, заложив «Аллею памяти».
Педагоги школы систематически проводят просветительскую работу среди родителей по вопросам гражданского, духовно-нравственного воспитания, по возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитию семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических традиций. Помимо семей учащихся, в работу по воспитанию подрастающего поколения включены социальные партнеры школы.
Волга Ньюс: последние новости
Робототехника в Шенталинской школе № 1 развивает личность Более 60 лет в школе села Кармало-Аделяково воспитывают детей в духе сохранения культуры чувашского народа В Октябрьске планиру­ют построить общежит­ие для железнодорожников на 220 мест
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость122
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»465
Умер Евгений Звягин4
Макрон дал совет по общению с Путиным65
Россия получила неожиданную помощь86
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
США и союзники отказались покидать Сирию
В мире Ближний Восток
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение