Основы православной культуры и краеведение воспитывают Сургутских школьников в духе добра

Нравственному и патриотическому воспитанию школьников способствует курс «Основы духовно-нравственной культуры», который в Сургутской школе преподают в четвертых и пятых классах. Этот предмет приобщает детей к православной культуре, стимулирует интерес ребят к отечественной истории. Изучая основы православной культуры, школьники получают твердые ориентиры добра в примерах православной жизни на основе веры, надежды и любви. По словам педагогов, дети проявляют неподдельный интерес к предмету. Они выучили несколько молитв, десять заповедей Христа, узнали и полюбили православные праздники.

"Курс «Основы православной культуры» как нельзя лучше решает задачи духовно-нравственного воспитания детей, обеспечивает более глубокий уровень понимания родной культуры и истории, — считает директор ГБОУ СОШ п. Сургут Тамара Баляба. — Он воспитывает уважение к религии. Основы православной культуры освещают такие понятия, как духовная общность, любовь к ближнему, духовность, нравственность, заповеди, традиции, культурное наследие".

Помимо этого, в начальной школе программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется через направления «Я и моя семья», «Я и моя страна», «Мои права и обязанности», «Я и экономика», «Я — гражданин мира». На встречи к школьникам регулярно приходят священнослужители. Дети с интересом участвуют в беседах с ними на самые разные темы. Такие, например, как: «Правила жизни, данные людям», «Добро и зло», «Пост», «Красота в окружающем мире», «Как был сотворен мир», «О вреде курения и алкоголизма», «Православный брак», «Семья — это малая церковь», «Иду во взрослую жизнь».

Во внеурочной деятельности духовно-нравственное воспитание проводится на классных часах: «Моя малая Родина», «Люблю Отчизну я», " Россия — ты лучшая в мире". Силами творческих педагогов и методических объединений школы разработаны циклы уроков, сценариев мероприятий и учебных экскурсий по духовному, литературному и историческому краеведению. Занимаясь в краеведческих объединениях, школьники принимают участие в различных конкурсах. Так, ребята из объединения «Моя малая родина» под руководством Ирины Полоумовой заняли первое место в районном конкурсе «Мое Отечество» и были поощрены поездкой в Сочи . В 2017 году воспитанники Веры Люкшовой с проектом «Орденоносцы поселка Сургут» выиграли окружной конкурс «Я — гражданин».

Особое значение в процессе духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания отводится мероприятиям, посвященным Дню Победы. Сургутские школьники принимали активное участие в акциях «70 добрых дел — 70-летию Победы», помогая ветеранам войны, вдовам ветеранов, труженикам тыла, детям войны, и «Бессмертный полк». В этом году планируется высадить саженцы, заложив «Аллею памяти».

Педагоги школы систематически проводят просветительскую работу среди родителей по вопросам гражданского, духовно-нравственного воспитания, по возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитию семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических традиций. Помимо семей учащихся, в работу по воспитанию подрастающего поколения включены социальные партнеры школы.