Почти 20 млн рублей выделили на ремонт спортзалов в сельских школах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Почти 20 млн рублей выделили на ремонт спортзалов в сельских школах Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, 11,5 млн рублей поступило из федерального бюджета, 8 млн рублей добавила региональная казна.

Выделенных денег хватит на ремонт спортивных залов в 25 школах в сельской местности.

Кроме того, 36 миллионов рублей направят на организацию системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях.