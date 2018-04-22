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Почти 20 млн рублей выделили на ремонт спортзалов в сельских школах Удмуртии
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Почти 20 млн рублей выделили на ремонт спортзалов в сельских школах Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Почти 20 млн рублей выделили на ремонт спортзалов в сельских школах Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, 11,5 млн рублей поступило из федерального бюджета, 8 млн рублей добавила региональная казна.
Выделенных денег хватит на ремонт спортивных залов в 25 школах в сельской местности.
Кроме того, 36 миллионов рублей направят на организацию системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях.
«В рамках федеральной целевой программы «Развитие образования» ведется строительство школы в селе Алнаши на 500 мест, ввод здания планируется до 1 ноября 2018 года. Также начато строительство общеобразовательной школы на 825 мест на улице Леваневского в Ижевске», — добавил замминистра образования и науки региона Игорь Белозеров.
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