В филиале Военно-воздушной академии в Сызрани прошла конференция по вопросам развития образования в области аэронавигации

Ульяновска, В конференции приняли участие представители администрации города, курсанты 5 военных Вузов и студенты из Самары Сызрани , Димитровграда.

В Сызрани в филиале военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» проведена III Всероссийская педагогическая научная конференция «Проблемы и современные направления развития образования в области аэронавигации».

В конференции приняли участие представители администрации городского округа Сызрани, курсанты Военно-воздушной академии из г. Воронеж , Челябинского филиала академии, Тюменского высшего военно-инженерное командное училище им. А. И. Прошлякова, Вольского военного института МТО, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова, студенты высших учебных заведений из Самары, Ульяновска, Сызрани, Димитровграда.

В ходе конференции были выработаны предложения по решению актуальных вопросов совершенствования системы военно-авиационного образования, а также доведения до органов военного управления и широкой научной общественности результатов исследований по важнейшим проблемам военно-педагогической науки.