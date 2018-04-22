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В филиале Военно-воздушной академии в Сызрани прошла конференция по вопросам развития образования в области аэронавигации
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В филиале Военно-воздушной академии в Сызрани прошла конференция по вопросам развития образования в области аэронавигации 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В конференции приняли участие представители администрации города, курсанты 5 военных Вузов и студенты из Самары, Ульяновска, Сызрани, Димитровграда.
В Сызрани в филиале военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» проведена III Всероссийская педагогическая научная конференция «Проблемы и современные направления развития образования в области аэронавигации».
В конференции приняли участие представители администрации городского округа Сызрани, курсанты Военно-воздушной академии из г. Воронеж, Челябинского филиала академии, Тюменского высшего военно-инженерное командное училище им. А. И. Прошлякова, Вольского военного института МТО, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова, студенты высших учебных заведений из Самары, Ульяновска, Сызрани, Димитровграда.
В ходе конференции были выработаны предложения по решению актуальных вопросов совершенствования системы военно-авиационного образования, а также доведения до органов военного управления и широкой научной общественности результатов исследований по важнейшим проблемам военно-педагогической науки.
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