Нижегородская область лидирует в ПФО по размеру средней зарплаты педагогов детсадов

По величине заработной платы педагогов в сфере дошкольного образования Нижегородская область расположилась на I месте в Приволжском федеральном округе.

По данному показателю в начальном и среднем профобразовании регион занимает III место. Такие же показатели у региона и по уровню средней зарплаты научных работников, сотрудников учреждений культуры.