Нижегородская область лидирует в ПФО по размеру средней зарплаты педагогов детсадов 

В 2017 году в Нижегородской области перевыполнены целевые значения по соотношению заработной платы работников бюджетной сферы к средней заработной плате, сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций по итогам анализ данных Росстата.
По величине заработной платы педагогов в сфере дошкольного образования Нижегородская область расположилась на I месте в Приволжском федеральном округе.
По данному показателю в начальном и среднем профобразовании регион занимает III место. Такие же показатели у региона и по уровню средней зарплаты научных работников, сотрудников учреждений культуры.