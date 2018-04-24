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Нижегородская область лидирует в ПФО по размеру средней зарплаты педагогов детсадов
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Нижегородская область лидирует в ПФО по размеру средней зарплаты педагогов детсадов 

Newsroom24 24 апреля 2018
Фото: Newsroom24
В 2017 году в Нижегородской области перевыполнены целевые значения по соотношению заработной платы работников бюджетной сферы к средней заработной плате, сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций по итогам анализ данных Росстата.
По величине заработной платы педагогов в сфере дошкольного образования Нижегородская область расположилась на I месте в Приволжском федеральном округе.
По данному показателю в начальном и среднем профобразовании регион занимает III место. Такие же показатели у региона и по уровню средней зарплаты научных работников, сотрудников учреждений культуры.
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