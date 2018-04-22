Ученическое самоуправление в Суходольской школе № 2 признано лучшим в области

До вступления в «Российское движение школьников» (РДШ) здесь уже существовала своя ученическая структура самоуправления — Республика равенства, добра и справедливости. Воспитательная же деятельность была выстроена по принципу клубной. Ученики с увлечением занимаются в таких объединениях, как КВН, в «Школьном театре», клубе интеллектуальных игр, ВПК «Патриот», «Юный эколог», «Пресс-клуб», «Школьный музей». Когда же школа стала пилотной площадкой по реализации идей РДШ, была создана новая структура ученического самоуправления, органично сочетающая в себе как прежнюю форму деятельности, так и новые направления. Ее работа оказалась настолько эффективной, что в областном конкурсе ученического самоуправления ребята заняли первое место.

Появление общественного движения в жизни школы способствовало основанию фундамента под новые традиции. РДШ стало катализатором организации в школе Юнармии. На базе 5-го класса был создан отряд юнармейцев, причем присягу у них принял генерал-лейтенант Николай Антошкин

РДШ дало толчок и развитию школьного «Пресс-клуба». Общение с ребятами других школ на площадке сайта РДШ резко стимулировало участников клуба на поиск новых форм развития в рамках информационно-медийного направления. В школе уже 10 лет существует и успешно выступает на областных и всероссийских играх юниор-лиги КВН команда «Дети». Она стала участницей телепроекта «Детский КВН» Всероссийской юниор-лиги КВН на федеральном канале «Карусель». Школа продолжила активную деятельность по популяризации здорового образа жизни. Во Всероссийской акции «Сила РДШ» ребята заняли первое место и получили в награду видеокамеру. Новые инициативы подхватывают участники волонтерского клуба «Доброе сердце». Юные экологи из команды «Ноосфера» вместе с партнерскими организациями создали опытный участок по выращиванию саженцев и приняли участие в региональной акции по благоустройству поселений. Социальный проект по результатам деятельности стал победителем в номинации «Социальная инициатива» областного конкурса «Гражданин».

Закономерным итогом пилотного года стала организация площадки РДШ «Гражданин будущего» в рамках областного открытого фестиваля для одаренных детей «Изумруды», ежегодно проводимого Северным Управлением МОН Самарской области . 120 школьников и 70 педагогов области объединились на форсайт-секциях площадки, обсуждая смыслы и образы РДШ. Подводя результаты работы в пилотном году, педагоги отмечают, что «РДШ стало для школы движением вперед и вместе».

Эффективная воспитательная работа положительно отражается и на образовательном процессе. Суходольские ребята достигают успехов в учебе и научно-исследовательской деятельности. Они постоянно входят в число призеров областного этапа всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, побеждают в региональных научно-практических олимпиадах и конкурсах не только регионального, но и всероссийского уровня. Так, одним из самых ярких успехов стала победа Виолетты Дюбченко на Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо», который проводит Фонд Д. И. Менделеева. За это достижение ученица Суходольской школы № 2 награждена поездкой в «Артек». А Николай Панкевич в 2015 году стал вторым в рейтинге областного конкурса «Ученик года».

Алексей Чичков, директор ГБОУ СОШ № 2 п. г. т. Суходол:

— «Российское движение школьников» объединяет ребят, которые хотят себя реализовать в этой жизни, проявляя активную гражданскую позицию, пропагандируя здоровый образ жизни, развивая свой творческий потенциал.