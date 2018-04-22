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В Тюмени капитально отремонтируют школу №41
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В Тюмени капитально отремонтируют школу №41 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени летом отремонтируют здание школы № 41 (улица Воровского, 11). Работы запланированы на лето, чтобы не прерывать учебный процесс.
— На работы выделяют максимум 7 миллионов 809 тысяч рублей, — сообщается на сайте госзакупок. — Подрядчика определят в мае. К работам преступит компания, которая соответствует всем требованиям, и предложит наименьшую цену.
Приступить к работам подрядчики смогу уже в конце мая, а завершить всё должны до 25 августа. Им предстоит привести в порядок все здание — заделать трещины в стенах, заменить деревянные окна на пластиковые, обновить крышу и прочее.
В регионе капремонт запланирован в 24 школах и детсадах в разных районах Тюменской области.
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