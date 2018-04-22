Прокуратура требует уволить четырех директоров школ с судимостью в Агульском районе

Прокуратура требует уволить четырех директоров школ с судимостью в Агульском районеЧетырех осужденных директоров школ требует уволить прокуратура Агульского района, сообщает пресс-служба прокуратуры РД.

Директора Хутхульской, Дулдугской и Гоинской школ, а также руководитель Детско-юношеской спортивной школы №1, по данным прокурорской проверки, имели непогашенные судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, что по ст. 331 Трудового кодекса РФ не позволяет им заниматься педагогической деятельностью.

По итогам проверки районная прокуратура направила в адрес главы муниципалитета представление с требованием уволить преступников.