Победительницы Европейской математической олимпиады раскрыли рецепт успеха

Юные представительницы России заняли первое место в командном зачете Европейской математической олимпиады для девушек, после победы девушки рассказали о себе и о рецепте своего успеха.

В личном зачете девушки заняли от 6 до 16 места из 195. Все они получили золотые медали. Второе место в этом году заняла команда из США , третье — из Великобритании , сообщает RT.

В российскую команду вошли девушки из разных городов: Диана Гайнутдинова из Казани , Ирина Ланских из Кирова, Элина Телешева из Набережных Челнов и Изабелла Толокно из Санкт-Петербурга

Отбор проходил зимой. Ланских и Толокно сразу пригласили в команду, так как они уже показывали хорошие результаты на других олимпиадах. На два оставшихся места был отборочный тур в два этапа. В нем принимали участие девочки со всей России.

Олимпиада в Италии проходила в два тура, каждый из которых включал в себя три задачи из алгебры, комбинаторики, геометрии и теории чисел. На решение давалось 4 с половиной часа. Максимальная оценка за задание — 7 баллов.

«Чтобы решать такие задачи, нужно быть универсалом. Не только в какой-то одной области математики разбираться», — заявила педагог дополнительного образования физико-математического лицея №239 Инга Андреева, сопровождавшая девочек во время поездки на олимпиаду.

По ее словам, в свободное время девочки гуляли по Флоренции . «У них там даже появилась своя добрая примета. Перед первым туром им попалась копия статуи Давида Микеланджело на палаццо Веккио. Перед вторым туром — другая, на площади имени великого скульптора. Было решено, что это хороший знак, и для закрепления традиции перед оглашением результатов отправились посмотреть подлинного Давида в музей Академии художеств», — рассказала педагог.

Победительницы рассказали немного о себе, своих увлечениях, планах на будущее и о том, почему им интересна математика.

«Я живу в Казани, мне 17 лет, учусь в 7-й гимназии, увлекаюсь математикой, люблю рисовать, играю в шахматы, учусь играть на гитаре. Закончила музыкальную и художественную школу. Мой школьный педагог по математике — Светлана Александровна Ерышева. Дополнительно я занимаюсь математикой в городском кружке. Для меня математика — это предмет, который мне очень интересен, на который я трачу очень много и свободного, и даже несвободного времени», — сообщила Диана Гайнутдинова.

Она отметила, что математика для нее — это саморазвития, «стремление к чему-то высокому».

«Мне 18 лет, учусь в кировском физико-математическом лицее, олимпиадной математике обучаюсь в Центре дополнительного образования одаренных школьников. Увлекаюсь только математикой. Это то, что я очень люблю и чем занимаюсь всю жизнь», — рассказала Ирина Ланских.

По ее словам, у нее нет какого-то математического дара. «Просто я много занимаюсь и работаю над собой. Вокруг меня много таких же увлеченных ребят: в школе, на различных олимпиадах, в летних математических школах», — сказала девушка.

«Увлечение это у нас семейное. Математикой занималась моя старшая сестра Ольга Телешева, так что, следуя ее примеру, я и стала заниматься этой наукой. Сама я учусь в физико-математическом классе, в котором есть олимпиадники и по математике, и по физике, и по биологии, и по английскому языку. У нас в классе учатся всего 14 ребят, и это сплачивает, делает нас «монолитом», — рассказала Элина Телешева.

Девушка отметила, что поступать, скорее всего, будет в ВШЭ на факультет прикладной математики и информатики.

«Родилась и живу в Петербурге. Сначала училась в физико-математическом лицее №144, затем — №239. Помимо математики мне безумно нравятся книги, хотя на них и остается мало времени. Математика — это неотъемлемая часть моей жизни, и я даже представить не могу, чем бы я занималась без нее. В нашем лицее все ученики одаренные», — заметила Изабелла Толокно.

По ее словам, в ближайших планах у девушки Всероссийская олимпиада, а за ней — последняя часть отбора сборной на международную олимпиаду.

Математическая сборная из России стала победителем в золотом зачете Европейской математической олимпиады для девушек, которая проходила во Флоренции. Сборная обошла команды из 52 стран.