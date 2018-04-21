Американцы бастуют!

Тысячи американских учащихся вышли на протест с требованием ввести более жесткие законы о контроле над оружием.

Поводом для этого стала трагическое событие, которое произошло ровно 19 лет назад. В средней школе «Колумбайн» двое учеников расстреляли своих одноклассников, а затем покончили с собой. Жертвами атаки стали 13 человек, десятки получили ранения.

Подрастающее поколение требует от властей ужесточить оружейное законодательство.

Организаторы заявили, что в мероприятиях 20 апреля приняли участие студенты из более чем 2 600 школ и учреждений.

Это уже вторая массовая акция после того, как 14 февраля этого года в средней школе Parkland во Флориде семнадцать студентов и взрослых были застрелены подростком из автоматической винтовки.

Студенты несли плакаты с лозунгами «Мне надо беспокоиться о классах, а не об оружии» и «Достаточно».