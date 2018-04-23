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На месте автостоянки в Постниковом овраге предложили построить школу
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На месте автостоянки в Постниковом овраге предложили построить школу 

63.ru 47 минут назад
Фото: 63.ru
Строительство новой школы в Октябрьском районе Самары застопорилось. Связано это с выбором площадки под образовательное учреждение.
— Ситуация крайне тяжелая. Территория активно застраивается жильем, здесь проживают 2 тысячи детей, и школа № 58 не сможет справиться с такой задачей. Для нового учебного заведения рассматриваются две площадки: в квадрате улиц Мичурина, Врубеля и Гая (недостроенное здание архива ФСБ) и в границах Масленникова, Панова, Гая и Подшипниковой (на месте военной части). Оба участка земли являются федеральными, что осложняет процесс их выделения под строительство. Кроме того, здание архива ФСБ крайне сложно приспособить для целей обучения. Его нужно сносить, что потребует затрат в размере 240 миллионов рублей, — рассказала депутатам гордумы заместитель руководителя департамента образования Самары Вера Халаева.
Но поступили и другие предложения. Председатель думы Алексей Дегтев попросил присмотреться к участку рядом с домами № 181 и 181а по улице Ново-Садовой — в районе остановки автобусов «Постников овраг». По его словам, его незаконно используют под автостоянку и киоски.
Чиновники и депутаты решили взять паузу для сбора информации и продолжить обсуждение.
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