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В нескольких школах Кирова отменили уроки из-за непогоды
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В нескольких школах Кирова отменили уроки из-за непогоды 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Уроки отменены в нескольких школах города Кирова в понедельник из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайтах городских учебных заведений.
ГУ МЧС России по Кировской области объявило метеопредупреждение на понедельник, поскольку в регионе продолжаются сильные снегопады, которые начались в минувшие выходные.
"В связи с погодными условиями в понедельник, 23 апреля, уроки в гимназии отменяются. О занятиях во вторник, 24 апреля, будет объявлено дополнительно", — такое сообщение появилось на сайте Вятской православной гимназии.
"Уважаемые родители и учащиеся гимназии! В связи с ухудшением погодных условий 23 апреля (понедельник) учащиеся будут обучаться дистанционно. Задание смотрите в электронных дневниках", — говорится в сообщении на сайте кировской гимназии имени Александра Грина.
Такие же сообщения появились на сайтах многих других школ Кирова. В некоторых учебных заведениях решение о том, идти ли детям на занятия, оставили на усмотрение родителей.
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