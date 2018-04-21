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Более 60 лет в школе села Кармало-Аделяково воспитывают детей в духе сохранения культуры чувашского народа
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Более 60 лет в школе села Кармало-Аделяково воспитывают детей в духе сохранения культуры чувашского народа 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Это центр нравственно-патриотического воспитания школьников. Особое место в музее отводится истории села, школы, через которую дети знакомятся с историей всей страны.
Ежегодно школа принимает активное участие в областной олимпиаде школьников по чувашскому языку, посвященной классику чувашской литературы Михаилу Сеспелю. Во многих его номинациях кармало-аделяковские ребята показывают самые высокие результаты. Они регулярно побеждают в олимпиаде по чувашскому языку и литературе, олимпиаде по этнической истории и культуре, фольклорном смотре-конкурсе, фотовыставке, выставке прикладного творчества и конкурсе чтецов.
Хорошо известен своим национальным колоритом школьный фольклорный ансамбль «Путене» ("Перепелочка"). Этот детский коллектив принимает активное участие в жизни села, выступая практически на всех праздниках для односельчан. Его участники постоянно становятся победителями смотра-конкурса чувашской песни и танца.
Кармало-Аделяковская школа ежегодно становится победителем и призером областного Дня чувашской культуры. А в мае прошлого года ее ученикам не оказалось равных в 17-м областном детском фольклорном смотре-конкурсе и спартакиаде «Уяв», который проходил в Исаклинском районе. В рамках этого праздника проводились фольклорный смотр-конкурс, конкурс на лучший чувашский национальный костюм, по приготовлению национальных блюд, соревнования по установке палаток, по гиревому спорту, футболу, мини-футболу, национальной борьбе и легкой атлетике. Кармало-Аделяковские школьники приняли самое активное участие во всех конкурсах и соревнованиях, став победителями и призерами во всех номинациях. Выиграв переходящий кубок «Уява», школа получила право провести это областное мероприятие 22 мая в 2018 году на своей базе.
Благодаря активному участию обучающихся школы в чувашских мероприятиях различного уровня Дом дружбы народов Самарской области подарил школе борцовские маты. Ребята из спортивной секции «Дзюдо» с удовольствием занимаются на них и показывают отличные результаты в соревнованиях по дзюдо различного уровня.
По мнению педагогов школы, участие в таких форумах способствует развитию национального самосознания. «Воспитание учащихся на национальных традициях позволяет развить такие личностные качества, как ответственность, воля, характер, духовная самоотдача, служение людям, — убежден директор школы, почетный работник общего образования РФ Федор Шишкин.
Федор Шишкин, директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково:
— Сохранение национальных традиций — чрезвычайно важная задача. Они украшают жизнь ребят, которые находятся в обстановке своего особого коллективного закона, гордятся им. Без таких традиций невозможно правильное воспитание.
Через народную песню дети постигают глубину человеческой души.
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