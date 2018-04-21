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На Ставрополье наградили лучших учителей и воспитателей
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На Ставрополье наградили лучших учителей и воспитателей 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Хрустальные «Пеликаны» и «Жемчужины» получили лучшие учителя и воспитатели Ставропольского края по итогам краевого этапа всероссийских конкуросов, сообщили STAV.AF.RU в Минобразования края.
20 апреля во Дворце детского творчества Ставрополя состоялась торжественная церемония награждения лауреатов. Больше всего баллов в конкурсе учителей набрали и стали обладателями хрустального «Пеликана» учитель иностранного языка средней школы № 10 Ессентуков Анастасия Ляховец, учитель математики средней школы № 6 Пятигорска Константин Долгов и студент 4 курса Северо-Кавказского федерального университета Владислав Куницын.
Победителями краевого этапа конкурса «Воспитатель года России — 2018» и обладателями символа «Жемчужина» стали в номинации «Педагогический дебют» воспитатель детского сада №47 «Радуга» в Светлограде Мария Купаева, а в в номинации «Лучший воспитатель» педагог-психолог детского сада № 24 «Звездочка» из Пятигорска Евгений Командин.
Также были названы есть победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека».
Финалисты и лауреаты конкурсов отмечены дипломами, денежными премиями и ценными призами.
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