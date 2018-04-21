МГУ поможет будущим журналистам найти работу

28 апреля факультет журналистики МГУ проведет традиционный День карьеры, целью которого будет помочь студентам и выпускникам найти работодателей среди крупнейших СМИ страны, а также познакомиться с новейшими приемами и инструментами работы журналиста.

На мастер-классах известных медиаменеджеров и журналистов студенты смогут получить дополнительные практические знания об особенностях современных медиакоммуникаций и расширить диалог между студентами и будущими работодателями. Например, ведущие и программный директор НАШЕго Радио проведут мастер-класс «Как делать утренне шоу на радио», а главный редактор журнала Maxim Александр Маленков проведет лекцию «Журналистика в 21-ом веке».

Кроме того, на Дне карьеры будут присутсвовать представители российских телеканалов, интернет-компаний, информационных агентств, печатных СМИ, радио, PR— и event-агентств, пресс-служб государственных компаний и корпораций.

Подробную информацию можно найти здесь.