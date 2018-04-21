В городском бюджете нет денег для строительства школы в микрорайоне «Новая Самара»

В микрорайоне «Новая Самара» ищут средства для строительства школы.

— Представители одной из городских компаний подготовил сметную и проектную документацию. Также они получили положительное заключение госэкспертизы на строительство, — сообщили в самарской городской думе.

Родители детей из микрорайона посчитали, что строительство учебного учреждения обойдется в 683 миллиона рублей. Но у застройщика нет денег на реализацию проекта. В областном и городском бюджетах эти средства также не заложены.