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Концепцию кадетского образования в России могут утвердить в конце 2018 года
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Концепцию кадетского образования в России могут утвердить в конце 2018 года 

RT на русском 48 минут назад
Российское правительство может утвердить концепцию кадетского образования в стране в конце 2018 года, сообщает kp.ru.
«Концепция кадетского образования, если будет оценена и доработана экспертным сообществом до осени, то я думаю, что мы можем говорить о том, что она выйдет из правительства в виде распоряжения в четвёртом квартале 2018 года», — сказал председатель общественной организации «Московские суворовцы», член совета Минобрнауки по кадетскому образованию Дмитрий Нестеров.
По его словам, следующим этапом должна стать разработка плана мероприятий по реализации концепции со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами.
Как полагает Нестеров, принятие такой концепции станет качественным прорывом в области образования государственной службы.
В январе ФАН сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с воспитанниками Суворовского училища в Санкт-Петербурге.
RT на русском: последние новости
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