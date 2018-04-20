Концепцию кадетского образования в России могут утвердить в конце 2018 года

Российское правительство может утвердить концепцию кадетского образования в стране в конце 2018 года, сообщает kp.ru

«Концепция кадетского образования, если будет оценена и доработана экспертным сообществом до осени, то я думаю, что мы можем говорить о том, что она выйдет из правительства в виде распоряжения в четвёртом квартале 2018 года», — сказал председатель общественной организации «Московские суворовцы», член совета Минобрнауки по кадетскому образованию Дмитрий Нестеров

По его словам, следующим этапом должна стать разработка плана мероприятий по реализации концепции со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами.

Как полагает Нестеров, принятие такой концепции станет качественным прорывом в области образования государственной службы.