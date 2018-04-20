Учитель математики из Вологды стал одним из лучших в области

Итоги IV Областного конкурса «Педагогический дебют» подвели сегодня в областной столице. За победу соревновались 27 конкурсантов, шесть из которых из Вологды . Педагоги проявили свои умения в нескольких номинациях: «Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые управленцы». Абсолютным победителем конкурса стал педагог допобразования из Вашкинскинского центра дополнительного образования Илья Капарулин. Теперь ему предстоит представить область на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В числе победителей и вологжанин — учитель математики из школы № 5 Юрий Поставничий, учитель начальных классов из Череповецкого района Наталия Лобова , учитель английского языка Мария Тихомирова также из Череповца и учитель истории Дарья Шубина из Погореловской школы. Напомним, что областной конкурс «Педагогический дебют» проходит на Вологодчине в четвертый раз, раз в два года. Его организуют Правительство Вологодской области и Департамент образования региона.