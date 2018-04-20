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Учитель математики из Вологды стал одним из лучших в области
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Учитель математики из Вологды стал одним из лучших в области 

Вологда.рф 31 минуту назад
Фото: Вологда.рф
Итоги IV Областного конкурса «Педагогический дебют» подвели сегодня в областной столице. За победу соревновались 27 конкурсантов, шесть из которых из Вологды. Педагоги проявили свои умения в нескольких номинациях: «Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые управленцы».
Абсолютным победителем конкурса стал педагог допобразования из Вашкинскинского центра дополнительного образования Илья Капарулин. Теперь ему предстоит представить область на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют».
В числе победителей и вологжанин — учитель математики из школы № 5 Юрий Поставничий, учитель начальных классов из Череповецкого района Наталия Лобова, учитель английского языка Мария Тихомирова также из Череповца и учитель истории Дарья Шубина из Погореловской школы.
Напомним, что областной конкурс «Педагогический дебют» проходит на Вологодчине в четвертый раз, раз в два года. Его организуют Правительство Вологодской области и Департамент образования региона.
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