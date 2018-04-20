Школьница из Куркина стала первой на конкурсе чтецов

В столице завершился Открытый конкурс чтецов среди обучающихся 1-11 классов, студентов и учителей образовательных организаций города Москвы «Если б жили все в одиночку, то тогда б давно на кусочки развалилась бы, наверное, Земля». Победительницей в номинации «Чтецы-обучающиеся» стала учениц третьего класса школы №1985 на Ландышевой улице района Куркино Александра А.

— Предметом конкурса стали выступления участников с художественным чтением текстов произведений или отрывков из них, — отметили в школе.

Представительница Куркина успешно справилась с задачей, победив волнение, выступила перед большой аудиторией и пополнила копилку личных и школьных наград.