Юрист поддержал идею о создании школьного омбудсмена

Конфликты с нападениями учеников на одноклассников и учителей можно было бы предотвратить с помощью школьного омбудсмена, сказал заместитель руководителя организации «Молодые юристы России» Алексей Ковалев

России предложили создать должность школьного омбудсмена для борьбы с беспорядками. Проект инициативы общественная организация «Молодые юристы России» представят Общественной палате

«Такой омбудсмен смог бы предотвратить ситуации, наподобие той, что произошла в одной из школ Стерлитамака , когда ученик совершил нападение, ранив ножом двух человек», — сказал Ковалев в интервью Радио « Комсомольская правда ».

По его мнению, подростки, выявляя какую-то проблему, куда охотнее будут общаться со сверстником, которого они сами выбрали. Тут речь может идти и о наркомании, и о насилии, и об алкоголизме, и о конфликтах с педагогами.

«Главная проблема заключается в том, что подростки и взрослые зачастую общаются на совершенно разных языках. Им очень трудно друг друга понять. А кроме того, в силу возрастных особенностей, подростки — очень замкнутый коллектив. И трудно понять, что там происходит внутри», — добавил Ковалев.

18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. Возбуждено два уголовных дела.