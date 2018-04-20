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Юрист поддержал идею о создании школьного омбудсмена
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Юрист поддержал идею о создании школьного омбудсмена 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
Конфликты с нападениями учеников на одноклассников и учителей можно было бы предотвратить с помощью школьного омбудсмена, сказал заместитель руководителя организации «Молодые юристы России» Алексей Ковалев.
В России предложили создать должность школьного омбудсмена для борьбы с беспорядками. Проект инициативы общественная организация «Молодые юристы России» представят Общественной палате.
«Такой омбудсмен смог бы предотвратить ситуации, наподобие той, что произошла в одной из школ Стерлитамака, когда ученик совершил нападение, ранив ножом двух человек», — сказал Ковалев в интервью Радио «Комсомольская правда».
По его мнению, подростки, выявляя какую-то проблему, куда охотнее будут общаться со сверстником, которого они сами выбрали. Тут речь может идти и о наркомании, и о насилии, и об алкоголизме, и о конфликтах с педагогами.
«Главная проблема заключается в том, что подростки и взрослые зачастую общаются на совершенно разных языках. Им очень трудно друг друга понять. А кроме того, в силу возрастных особенностей, подростки — очень замкнутый коллектив. И трудно понять, что там происходит внутри», — добавил Ковалев.
18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. Возбуждено два уголовных дела.
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