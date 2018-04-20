Областной конкурс «Учитель года» выиграла молодая учительница физики

Преподаватель физики из ростовской школы № 49 Дарья Рогова стала победителем регионального конкурса «Учитель года Дона». Несмотря на небольшой педагогический стаж (менее пяти лет), Дарья уверенно выступала на конкурсе, соревнуясь с более опытными коллегам, и в финале сумела их обойти.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, конкурс проходил в Азове . Участники проводили открытые уроки, мастер-классы, педсоветы и методические семинары, представляли образовательные проекты и эссе. По результатам трех конкурсных дней эксперты решили отдать победу Роговой. Сегодня замминистра общего и профессионального образования Андрей Фатеев вручил ей хрустальную статуэтку пеликана, а еще через некоторое время педагог получит губернаторскую премию в размере 280 тысяч рублей.

— Конкуренция была сильная, но я не растерялась. Вообще мне нравятся такие мероприятия, они многому учат, позволяют обмениваться опытом с коллегами, — призналась Дарья Рогова. — Такие конкурсы нужны для того, чтобы каждый участник вернулся к своим ученикам лучше, чем он был неделю назад.

Благодаря победе на городском и региональном этапе женщина отправится на всероссийский конкурс «Учитель года РФ», который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге