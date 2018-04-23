Конгресс татар обратился к Госдуме из-за ситуации с языками

Всемирный конгресс татар просит Госдуму не принимать законопроект о добровольном изучении национальных языков. В ВКТ считают, что он несет потенциальную угрозу межнациональному согласию, миру и стабильности в стране.

«Широкая татарская общественность страны испытывает сегодня чувства недоумения и тревоги в связи с попытками сделать необязательным изучение родного языка, фактически ликвидировать государственный статус татарского языка в Татарстане , нивелировать конституционные гарантии в языковой среде», — говорится в обращении.

Конгресс также недоволен действующим федеральным государственным образовательным стандартом: «Как насмешка выглядит ситуация, когда два иностранных языка согласно ФГОС изучаются обязательно, а родные языки народов России лишаются такой возможности».

Если законопроект примут, школьники будут изучать национальные языки, только если сами этого захотят. Есть еще одно условие: изучение национальных языков не должно идти в ущерб изучению русского языка.

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