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В школе Соколиной горы прошла Неделя финансовой грамотности
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В школе Соколиной горы прошла Неделя финансовой грамотности 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Акция является всероссийской. Она реализуется в рамках проекта Минфина, посвященного повышению финансовой грамотности населения. В этом году Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи проходит уже в четвертый раз.
Активное участие в тематической неделе приняли шестиклассники школы №446. На специальных уроках ребята учились считать деньги как взрослые. Школьникам предстояло познакомиться с такими понятиями как «экономия», «сезонные скидки», «семейный бюджет» и многими подобными. Ребята узнали, каким образом можно экономить деньги и для чего нужно ставить финансовые цели перед собой. В конце урока самые активные из участников занятий получили книги о финансовой грамотности в награду.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №446».
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