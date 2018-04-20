Учащиеся школы №1236 стали призерами Всероссийского конкурса медиапроектов-буктрейлеров

Церемония торжественного награждения победителей и призеров II Всероссийского конкурса медиапроектов-буктрейлеров «Страна-читалия-2018» состоялась на минувшей неделе в Российской государственной детской библиотеке. В конкурсе принимали участие учащиеся школы № 1236.

— По итогам конкурса 29 медиапроектов 32 учащихся ГБОУ школы № 1236 стали победителями и призёрами федерального этапа конкурса, — сообщили в администрации образовательного комплекса.

Напомним, что ученики школы № 1236 регулярно принимают участие в конкурсах различного уровня. (то)