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Учащиеся школы №1236 стали призерами Всероссийского конкурса медиапроектов-буктрейлеров
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Учащиеся школы №1236 стали призерами Всероссийского конкурса медиапроектов-буктрейлеров 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Церемония торжественного награждения победителей и призеров II Всероссийского конкурса медиапроектов-буктрейлеров «Страна-читалия-2018» состоялась на минувшей неделе в Российской государственной детской библиотеке. В конкурсе принимали участие учащиеся школы № 1236.
— По итогам конкурса 29 медиапроектов 32 учащихся ГБОУ школы № 1236 стали победителями и призёрами федерального этапа конкурса, — сообщили в администрации образовательного комплекса.
Напомним, что ученики школы № 1236 регулярно принимают участие в конкурсах различного уровня. (то)
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