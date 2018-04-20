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В колледже на Вятской пройдет день открытых дверей
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В колледже на Вятской пройдет день открытых дверей 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
В субботу, 21 апреля, в Колледже автомобильного транспорта № 9 на Вятской улице пройдет день открытых дверей. Гостей учебного заведения ждут экскурсия по зданию, знакомство с педагогами, различные мастер-классы. Об этом рассказали в администрации колледжа.
− Мы принимаем выпускников 9-х и 11-х классов на обучение по специальностям «Операционная деятельность в логистике», «Информационные системы» и «Организация перевозок». Помимо очной формы обучения существует заочная. Всего в 2018 году нашими студентами станут не менее 450 юношей и девушек, − добавил представитель администрации.
Абитуриентов и их родителей ждут к 10.30.
Адрес колледжа: ул. Вятская, д. 78, стр. 3. Учебное заведение находится в шаговой доступности от станции метро «Дмитровская». Справки по телефонам: 8 (499) 152-29-70, 8 (499) 480-65-11. (мю)
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