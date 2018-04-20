На Ставрополье суд закрыл сайт, торговавший дипломами и аттестатами

Левокумский районный суд принял решение о закрытии сайта, предлагавшего купить дипломы и аттестаты, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

С исковыми требованиями в суд обратился прокурор Левокумского района. Он просил признать размещённую в сети информацию запрещенной к распространению в России

На сайте были объявления о продаже дипломов вузов, колледжей, техникумов, а также школьных аттестатов.

Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил его исковые требования.

В законную силу решение пока не вступило.