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На Ставрополье суд закрыл сайт, торговавший дипломами и аттестатами
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На Ставрополье суд закрыл сайт, торговавший дипломами и аттестатами 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Левокумский районный суд принял решение о закрытии сайта, предлагавшего купить дипломы и аттестаты, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Ставропольского краевого суда.
С исковыми требованиями в суд обратился прокурор Левокумского района. Он просил признать размещённую в сети информацию запрещенной к распространению в России.
На сайте были объявления о продаже дипломов вузов, колледжей, техникумов, а также школьных аттестатов.
Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил его исковые требования.
В законную силу решение пока не вступило.
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