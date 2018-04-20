Урок безопасности провели офицеры МЧС для школьников из Отрадного

Слушатели-офицеры факультета руководящих кадров академии ГПС МЧС России в минувший четверг, 19 апреля, провели урок безопасности для учащихся школы № 950. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Офицеры рассказали не только о правилах противопожарной безопасности, но и о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Школьникам был показан тематический учебный фильм. После просмотра ребята получили возможность задать интересующие вопросы спасателям и получить на них развернутые ответы, — рассказали в администрации школы.