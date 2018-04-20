Воспитанники Воскресенской детской школы искусств примут участие в хореографическом фестивале

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Хореографические отделения Воскресенской детской школы искусств 21 апреля примут участие в фестивале, который посвящен Международному дню танца.

— Сотрудники Дома культуры и спорта «Воскресенское» подготовили большую и интересную программу. На концерте выступят коллективы почти из всех поселений и муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. От нашего учреждения поедут старшая и младшая группы хореографической студии, — рассказали в Воскресенской ДШИ.

Добавим, что ребята из учреждения представят индивидуальные номера.