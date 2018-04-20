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Воспитанники Воскресенской детской школы искусств примут участие в хореографическом фестивале
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Воспитанники Воскресенской детской школы искусств примут участие в хореографическом фестивале 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Хореографические отделения Воскресенской детской школы искусств 21 апреля примут участие в фестивале, который посвящен Международному дню танца.
— Сотрудники Дома культуры и спорта «Воскресенское» подготовили большую и интересную программу. На концерте выступят коллективы почти из всех поселений и муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. От нашего учреждения поедут старшая и младшая группы хореографической студии, — рассказали в Воскресенской ДШИ.
Добавим, что ребята из учреждения представят индивидуальные номера.
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