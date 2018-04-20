Школьники из Сокола успешно выступили на городской олимпиаде

Представители школы №1251 (район Сокол) на официальном сайте образовательного учреждения рассказали о результатах участия своих подопечных в Московской олимпиаде школьников.

«В нашей школе Московская олимпиада-2018 порадовала ростом практически в два раза победных и призовых мест и широким разнообразием предметных областей: филология, история, обществознание, лингвистика, финансовая грамотность, биология, география, ИЗО. Шесть победителей и 16 призёров — все молодцы!» — поделился представитель школы.

Больше всего наград собрала десятиклассница из гуманитарного класса Мария Харламова: она, в том числе, одержала победу на московской олимпиаде по обществознанию. (ео)