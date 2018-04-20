Детский омбудсмен наградил учительницу, пострадавшую при нападении в школе 

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова наградила учительницу пострадавшую при нападении в школе №127.
20 апреля за проявленное мужество при защите детей в чрезвычайной ситуации Наталии Шагулиной вручили серебряный нагрудный знак Уполномоченного по правам ребёнка.
«Большое спасибо всем, кто поддерживал меня в это время. Я это чувствовала, это помогло мне быстрее выздороветь и вернуться в школу, к детям», — сказала в ответном слове учительница.
Награждение произошло в торжественной обстановке, на праздничном мероприятии, посвящённом десятилетию института Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае. Такими же почётными знаками удостоены председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов, руководитель СУ СКР по Пермскому краю Марина Заббарова и экс-уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.
Напомним, Наталия Шагулина — учитель 4 «Б» класса, учащиеся которого пострадали при нападении в пермской школе 15 января 2018 года. Защищая своих учеников от вооружённых подростков, она получила 17 ножевых ранений.
За смелые и решительные действия, совершённые при исполнении служебного и гражданского долга, Указом Президента РФ Наталия Васильевна Шагулина награждена медалью «За Отвагу». К высокой государственной награде её представил губернатор Пермского края Максим Решетников.