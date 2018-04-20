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Школьники из Южнопортового приняли участие в литературно-музыкальной композиции
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Школьники из Южнопортового приняли участие в литературно-музыкальной композиции 

Управа Южнопортового района 44 минуты назад
Фото: Управа Южнопортового района
Ученики школы № 1274 имени Владимира Маяковского приняли участие в литературно-музыкальной композиции «Открытие Америки» в Государственном музее Владимира Маяковского. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Активисты нашей школы, родители и выпускники 2013 и 2014 года приняли участие в литературно-музыкальной композиции «Открытие Америки» в Государственном музее В. В. Маяковского. Ребята читали не только стихи из американского цикла, но и другие стихотворения поэта, — сообщили в администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу 1-я Дубровская улица, дом 16. (ео)
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