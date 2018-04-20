Школьники из Южнопортового приняли участие в литературно-музыкальной композиции

Ученики школы № 1274 имени Владимира Маяковского приняли участие в литературно-музыкальной композиции «Открытие Америки» в Государственном музее Владимира Маяковского. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Активисты нашей школы, родители и выпускники 2013 и 2014 года приняли участие в литературно-музыкальной композиции «Открытие Америки» в Государственном музее В. В. Маяковского. Ребята читали не только стихи из американского цикла, но и другие стихотворения поэта, — сообщили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу 1-я Дубровская улица, дом 16. (ео)