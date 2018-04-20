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В Электростали выбрали лучшего воспитателя
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В Электростали выбрали лучшего воспитателя 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковной Электростали прошел финал городского конкурса «Лучший педагог дошкольного образования — 2018», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«В этом году 33 старших воспитателя из 33 детских садов Электростали боролись за звание лучшего педагога. В финал конкурса вышли четыре старших воспитателя», — отмечается в материале.
Перед началом праздничной программы гости ознакомились с работами воспитанников дошкольных учреждений — выставку с их поделками организовали в холле перед актовым залом администрации города.
На торжественном открытии финала первый заместитель главы города Александр Федоров поприветствовал участников и пожелал всем крепкого семейного счастья, любви и удачи в конкурсе. Также теплые напутственные слова прозвучали от начальника управления образования Елены Митькиной.
На сцене финалисты представили живые клипы по теме «Старший воспитатель. Новые возможности развития». Выступления оценивались общественным голосованием и членами жюри, в состав которого вошли первый заместитель главы администрации Александр Федоров, заместитель главы Марианна Кокунова, начальник управления образования Елена Митькина, начальник отдела дошкольного образования Марина Якупова и председатель городского комитета Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации Алла Посадская.
«Каждое выступление было ярким и запоминающимся. Финалистов поддерживали их коллеги и маленькие воспитанники. Зал встречал участников бурными овациями», — подчеркивается в сообщении.
По итогам конкурса в номинации «Компетентность и эффективность» победителем стала старший воспитатель детского сада №5 Галина Черствова, в номинации «За профессионализм и творчество в профессии» — старший воспитатель детского сада №56 Татьяна Харитонова, в номинации «Победитель общественного голосования» — старший воспитатель детского сада №35 Наталья Кочейшвили.
Лучшим педагогом дошкольного образования 2018 года признана старший воспитатель детского сада №23 Валерия Кузнецова. Она стала участником областного конкурса «Педагог года Подмосковья — 2018» в номинации «Воспитатель года — 2018».
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