В Электростали выбрали лучшего воспитателя

В подмосковной Электростали прошел финал городского конкурса «Лучший педагог дошкольного образования — 2018», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В этом году 33 старших воспитателя из 33 детских садов Электростали боролись за звание лучшего педагога. В финал конкурса вышли четыре старших воспитателя», — отмечается в материале.

Перед началом праздничной программы гости ознакомились с работами воспитанников дошкольных учреждений — выставку с их поделками организовали в холле перед актовым залом администрации города.

На торжественном открытии финала первый заместитель главы города Александр Федоров поприветствовал участников и пожелал всем крепкого семейного счастья, любви и удачи в конкурсе. Также теплые напутственные слова прозвучали от начальника управления образования Елены Митькиной.

На сцене финалисты представили живые клипы по теме «Старший воспитатель. Новые возможности развития». Выступления оценивались общественным голосованием и членами жюри, в состав которого вошли первый заместитель главы администрации Александр Федоров, заместитель главы Марианна Кокунова, начальник управления образования Елена Митькина, начальник отдела дошкольного образования Марина Якупова и председатель городского комитета Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации Алла Посадская.

«Каждое выступление было ярким и запоминающимся. Финалистов поддерживали их коллеги и маленькие воспитанники. Зал встречал участников бурными овациями», — подчеркивается в сообщении.

По итогам конкурса в номинации «Компетентность и эффективность» победителем стала старший воспитатель детского сада №5 Галина Черствова, в номинации «За профессионализм и творчество в профессии» — старший воспитатель детского сада №56 Татьяна Харитонова , в номинации «Победитель общественного голосования» — старший воспитатель детского сада №35 Наталья Кочейшвили.