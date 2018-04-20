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Шпаргалка или репетитор? Как школьники готовятся к сдаче ЕГЭ
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Шпаргалка или репетитор? Как школьники готовятся к сдаче ЕГЭ 

Москва24 47 минут назад
Фото: Москва24
Через месяц старших школьников в столице и по всей стране ждет главное испытание — Единый госэкзамен. По данным ВЦИОМ, около 70 процентов старшеклассников стремятся поступить в вузы в этом году. И пока одни штудируют билеты, другие ищут более легкие пути. Корреспонденты телеканала Москва 24 снова вернулись в школу и попытались выяснить, можно ли обойти правила.
Человеку, который сдал выпускные экзамены много лет назад, нет смысла заново проходить всю программу обучения, поэтому сразу попытаемся найти «боковые входы». И помочь в этом соглашается блогер Маша Маева. Она уже подготовила шпаргалки и обещает показать аж два способа их сокрытия!
"Нарезаем столбиками заготовленные листы текста и ламинируем. Те участки, где нет текста, кладем внутрь, после чего соединяем. Все, что нужно для этого — скотч, распечатанные шпаргалки и ножницы. Полученные шпаргалки отличаются от обычных тем, что не шуршат", — раскрывает она тайну жульничества на экзаменах.
Второй способ несколько сложнее, но изящнее. На свежераспечатанный лист со стороны текста наклеивается скотч, после чего готовые полоски нужно опустить на несколько секунд в горячую воду. Когда бумага размокнет, ее нужно аккуратно удалить, а буквы останутся на клейкой ленте. Готовую прозрачную шпаргалку можно наклеить на руку — она не будет бросаться в глаза.
Цена вопроса — 100 рублей. Здесь учтены затраты на бумагу и скотч, а текст можно бесплатно скачать из интернета, отмечает Маша. То есть при изготовлении таких подсказок умственная деятельность не ведется совсем — задействована лишь мелкая моторика. Блогер признается, что и сама использовала шпаргалки на экзамене по истории. Но замечает, что без знания предмета они бесполезны.
"Шпаргалки — это лишь поддержка, а знания нужно получать в течение всего обучения. И если ты не знаешь предмета, шпаргалки тебе не помогут", — заключает девушка. А редакция, в свою очередь, напоминает, что использование таких справочных материалов на экзамене, в любом случае, недопустимо.
А вот подготовительные курсы не только законны — но и поощряемы. Такие услуги предоставляет множество образовательных центров. Руководитель курсов по подготовке к ЕГЭ Михаил Ланцман рассказал о стоимости занятий.
"Если заниматься в формате мини-группы, то стоимость выйдет где-то в районе шести тысяч рублей в месяц. Туда входят занятия один раз в неделю по три академических часа с обязательным домашним заданием. Индивидуальные занятия по длительности такие же, но стоят у нас около 14 тысяч рублей в месяц", — отмечает он.
Конечно, эти расценки касаются одного предмета. Если же готовиться по четырем предметам, да еще заниматься индивидуально с преподавателем центра, то такой интенсивный курс обойдется примерно в 500 тысяч рублей за год.
Какой вариант выбрать — каждый решает для себя сам. Педагоги отмечают, что универсального рецепта нет. И качество усвоения материала индивидуально для каждого человека: кому-то лучше проходить материал наедине с преподавателем, кого-то стимулируют групповые занятия.
"Я считаю, что здоровая конкуренция в маленьких группах лучше всего сказывается на усвоении материала. Такие форматы занятий — лучше всего, на мой взгляд", — признается преподаватель русского языка и литературы Галина Мирошникова.
Она же рассказала, из чего складывается стоимость услуг репетитора. Конечно, в первую очередь, важен опыт работы: студент возьмет меньше денег, их такса находится в пределах 400-700 рублей за час. При этом у них есть небольшое преимущество: поскольку сами недавно сдавали этот экзамен, они смогут лучше описать механику процесса и обратить внимание на какие-то подводные камни.
Молодые специалисты берут за свои услуги уже больше: от 800 до 1000 рублей за час в среднем. Профессиональные преподаватели с опытом от пяти лет оценивают свой труд еще дороже. А ценник на занятия с профессором может доходить и до пяти тысяч рублей за час. Также будущие абитуриенты могут выбрать подготовительные курсы при вузах. Не меньшей популярностью пользуются и удаленные занятия по видеосвязи.
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