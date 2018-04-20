В «Школе Перспектива» для родителей будущих первоклашек проведут собрание 

В «Школе Перспектива» во вторник, 24 апреля, пройдет собрание для родителей будущих первоклассников. Гости смогут задать интересующие вопросы и уточнить информацию по сбору ребёнка в школу.
— Это неформальное собрание для родителей будущих первоклассников, где представители администрации и педагоги рассказывают о школе. Посетителям дают возможность осмотреть помещения и задать актуальные вопросы. Родители смогут изучить методы и приемы, которые педагоги эффективно используют в работе с детьми, — отметили в администрации школы.
Собрание пройдет в актовом зале корпуса «Б» по адресу улица Синявинская, 11Б.
Начало в 18.00. (то)