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В «Школе Перспектива» для родителей будущих первоклашек проведут собрание
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В «Школе Перспектива» для родителей будущих первоклашек проведут собрание 

Управа района Молжаниновский города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В «Школе Перспектива» во вторник, 24 апреля, пройдет собрание для родителей будущих первоклассников. Гости смогут задать интересующие вопросы и уточнить информацию по сбору ребёнка в школу.
— Это неформальное собрание для родителей будущих первоклассников, где представители администрации и педагоги рассказывают о школе. Посетителям дают возможность осмотреть помещения и задать актуальные вопросы. Родители смогут изучить методы и приемы, которые педагоги эффективно используют в работе с детьми, — отметили в администрации школы.
Собрание пройдет в актовом зале корпуса «Б» по адресу улица Синявинская, 11Б.
Начало в 18.00. (то)
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